El triunfo de Fernández es un "vendaval de esperanza", dijo Rafael Correa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex presidente de Ecuador Rafael Correa afirmó hoy que el triunfo de Alberto Fernández en las elecciones presidenciales es "un vendaval de esperanza, una enorme y gran noticia para nuestro continente", y sostuvo que "las cosas vuelven a su rumbo histórico" a América Latina.



Además, Correa defendió al régimen de Nicolás Maduro y pidió que "dejen vivir a Venezuela, porque la están agrediendo y la quieren matar".



El triunfo de la fórmula de Fernández y Cristina Kirchner "es un vendaval de esperanza, las cosas vuelven a su rumbo histórico, a esa América Latina digna, soberana, que busca la justicia social, la integración, que busca crear esa nación de naciones como soñaron nuestros libertadores", dijo.



El ex mandatario ecuatoriano, quien en su país está acusado de corrupción y vive en Bélgica, se encuentra en México para dar una conferencia y entrevistar a Fernández para un programa de la televisión rusa.



"Hay una necesidad de supervivencia para tener presencia en un mundo con una globalización que no busca una nación global sino un mercado global", indicó al canal TN.



Sobre el triunfo del peronismo amplió diciendo que "es una enorme y gran noticia para nuestro continente" y afirmó que Fernández "sabe que cuenta conmigo para lo que le pueda servir, sabe que soy un soldado más para la liberación de nuestra América".



Añadió que "hay cosas que no son de derecha ni de izquierda", como la "integración" de países, pero denunció que hubo "torpeza, polarización, traiciones que atacaron la integración".



Y a modo de ejemplo dijo: "Ahí están Álvaro Uribe (ex presidente de Colombia) y (Sebastián) Piñera (presidente de Chile), que compartíamos el respeto por la democracia y los derechos humanos, pero todo se ha roto, no creen en la integración, aplastaron los derechos humanos y la Constitución".



Sobre Venezuela afirmó: "Hay que dejar vivir a Venezuela". Y justificó al gobierno de Maduro al advertir que "es un país que no tiene sanciones sino agresiones del país más poderoso de la historia de la Humanidad".



"Quieren matar a Venezuela, que está en situación de guerra", enfatizó.