El Turf mete primera y su regreso será el 30 de agosto

“Los burreros”, como se dice en la jerga del turf, estaban ansiosos para que regrese la actividad cuanto antes, y todo indica que se les cumplirá el sueño, ya que será la primera actividad que tendrá competencia oficial próximamente.

La fecha estipulada para el regreso, es la del 30 de agosto con una jornada que tendría diez carreras en el Hipódromo de Rivadavia, para las cuales ya los propietarios de los caballos están preparando a sus animales para competir y tratar de ganar.

Claro está que la situación del estatus sanitario en la provincia, hasta hoy era el mejor, pero la preocupación llegó desde Caucete con un hombre de 74 años contagiado en el Barrio Justo P. Castro I, por lo que se evalúa si es contagio autóctono o no. En caso que sea así, habrá que esperar la decisión del Gobierno de la provincia de San Juan.

El retorno de la actividad del Turf del próximo domingo 30 de agosto, será en vísperas del 79º aniversario del Jockey Club, por lo tanto será una carrera muy particular, porque no podrá festejarse, ya que la jornada no podrá contar con público debido al protocolo aprobado por Deportes. La actividad en el Jockey, está programada para las 8 de la mañana y cada carrera tendrá un máximo de 6 caballos, largando desde la gatera pero box de por medio para mantener la distancia.

Respecto a las apuestas, el sistema será mediante máquinas que serán instaladas días antes en las inmediaciones del restaurant del predio y contarán con todas las condiciones para evitar el contacto social y contemplar el distanciamiento de 2 metros. Cada carrera será transmitida en vivo por Youtube. En el restaurante que posee el hipódromo colocarán televisores para seguir la competencia desde allí: sólo podrán estar en este sector los dueños de los caballos. Los apostadores deberán seguir la competencia en sus domicilios.

Desde el tapaboca hasta el alcohol en gel deberán tener los presentes, pero especialmente los jinetes, además de previamente sacar el permiso de la página de la Secretaría de Deportes.

El Turf será primera actividad oficial en volver a competir, siempre y cuando desde el Gobierno de la Provincia no decidan lo contrario debido a lo sucedido en Caucete con el caso del Coronavirus. El resto de las actividades como el Básquet, el Vóley, el Fútbol, entre otros, recién regresarían en el mes de octubre.