El turismo es la mayor fuente de ingresos en la relación bilateral de Brasil y Argentina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente del Instituto Brasileño de Turismo (Embratur), Gilson Machado Neto, aseguró hoy que "nada mueve más dinero entre Brasil y Argentina que el turismo", más importante que "el agronegocio y la industria". La relación es deficitaria para Argentina, "uno de los pocos países con el que tenemos superávit turístico", reconoció, porque mientras llegan a Brasil 2.600.000 turistas argentinos al año, hacia la Argentina viajan 1.100.000 brasileños. Machado Neto insistió en alentar a los argentinos a animarse a recorrer Brasil en carretera, como la 101, "desde Río Grande do Sul a Rio Grande do Norte, en el nordeste, donde están las playas que les encantan". "Brasil está muy barato para el argentino por el precio del real, y muchos argentinos a causa de la crisis que está pasando, va a dejar de viajar por los Estados Unidos y El Caribe y va a ir al Brasil", señaló. Pero Brasil no es nada más que sol y playa, pese a los tentadores 8.500 kilómetros de costa, por lo que la idea es promocionar otros destinos dentro del país. "Brasil tiene todo lo que un turista desee, menos desierto. Por ejemplo tenemos 32.000 kilómetros de ríos navegables, un lugar exquisito como el Amazonas, como en el extremo norte, en la frontera con Colombia, con tres municipios más grandes que el estado de San Pablo", graficó. Recomendó conocer la ciudad de Brasilia, "la capital más bonita del mundo", según sus palabras, a la que calificó como "una obra de arte en vivo", y ponderó su gastronomía. Cerca de la capital del país, a sólo 40 minutos, "está Chapada dos Veadeiros, las mejores cascadas de Brasil, con piscinas naturales de agua caliente y azul", agregó. También destacó la región de Bonito, en el estado de Mato Grosso, donde dijo que estaba "el agua más transparente del mundo para disfrutar y bucear", que llegan a los 40 metros de profundidad, y bueno para visitar entre junio y noviembre, con el clima seco del verano. Además, si se quiere aprovechar de unas playas diferentes, están las del río Araguaia que atraviesa los estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins y Pará, con agua dulce y arena blanca. Para las fiestas de fin de año, recomendó San Miguel de los Milagros, el más famosos para los brasileños. en el estado de Alagoas. Con 90 millones de personas de turismo interno y 6 millones de extranjeros, la seguridad es un tema que está en el tope de las políticas que se aplican para cuidar esta industria. "Nuestro gobierno está haciendo una fuerte apuesta a la cuestión de seguridad y los índices de criminalidad ya bajaron 25% en los primeros 6 meses, y esos números significan 7.500 personas menos que murieron", destacó. Machado Neto resaltó que las áreas turísticas de Porto de Galinhas, Foz de Iguazú, Pantanal, Bonito, Jalapao y Brasilia, "tiene los mismos índices de contención al turista que encuentra en Suiza".