El último capítulo de Rambo tiene su trailer final

Después de casi 40 años de su primera aventura, 'Acorralado' ('First Blood', 1982), y transcurridos once años desde la que parecía su despedida, 'John Rambo' (2008), Rambo vuelve con una nueva y brutal misión. En mayo se pudo ver un primer adelanto y en el día de ayer, Lionsgate lanzó un corto pero potente tráiler final de 'Rambo: Last Blood', quinta entrega de la saga protagonizada por Sylvester Stallone.

Quinta y última, en teoría, tal como apunta el título (referencia al film original) y un avance que sugiere el cierre de una etapa.

La cinta se estrena en Argentina el 19 de septiembre de este año.

Después de haber vivido un infierno, John Rambo se retira a su rancho familiar. Su descanso se ve interrumpido por la desaparición de su nieta tras cruzar la frontera con México. El veterano emprende un peligroso viaje en su busca enfrentándose a uno de los carteles más despiadados de la zona y descubre que tras su desaparición hay oculta una red de trata de blancas. Con sed de venganza, deberá cumplir una última misión desplegando de nuevo sus habilidades de combate.