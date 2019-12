El único detenido por el crimen del ginecólogo cordobés se había desligado del caso por Facebook

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El único sospechoso detenido esta madrugada en el marco de la causa por crimen del ginecólogo Daniel Casermeiro, hallado asesinado ayer en el departamento cordobés de San Justo, había escrito en su cuenta de Facebook un mensaje en el que se desligaba de la desaparición de la víctima, a quien calificó como su “amigo”.



En un posteo publicado el domingo pasado, cuando su apellido comenzó a ser mencionado en la causa, Gerardo Gette, escribió: “No soy amante de las redes sociales y realmente no estoy equivocado!!! Parte de la sociedad y el pobre periodismo que tenemos, las usan sin pensar en el daño que pueden causar a personas o familias, dando nombres, apellidos...realmente unas miserias humanas!!!”.



“Hoy estamos pasando una situación desesperante con la desaparición de mi amigo el Doc Casermeiro”, afirmó.



“A raíz de eso se realizan allanamientos, testimoniales, etc., lo cual me parece perfecto de parte de la policía y la justicia que hacen su trabajo. Pero es realmente triste para su familia y amigos, la falta de seriedad de todos estos informantes de cuarta que se pelean por dar malas noticias”, escribió Gette.



Por último, agregó: “Hay que usar leyes penales para estos irresponsables!!!”.