El USDA provocó una nueva baja de la soja en Chicago

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La soja volvió a operar en baja en el mercado de Chicago presionado por las previsiones publicadas hoy en el informe sobre oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), que no respondieron a las especulaciones de los operadores.



Los contratos de noviembre y enero de la oleaginosa cayeron 0,58% (US$ 2) hasta US$ 337,9 y US$ 342,1 la tonelada respectivamente.



Los fundamentos de la baja radicaron en que el USDA dejó estática la previsión de cosecha de Estados Unidos en 96,6 millones de toneladas respecto del informe de octubre, mientras que el mercado esperaba una baja en torno al millón de toneladas.



Esto provocó al mismo tiempo una suba en los stocks finales de mercadería estadounidense ante la previsión de un menor uso doméstico del poroto en el país norteamericano.



La harina acompañó la tendencia bajista de la soja con una retracción en su contrato más próximo de 0,23% (US$ 0,8) hasta US$ 336,1 la tonelada, mientras que el aceite avanzó 0,21% (US$ 1,5) para concluir la jornada a US$ 694,4 la tonelada.



Por su parte, el maíz ganó 0,54% (US$ 0,8) y cerró a US$ 148,5 la tonelada por la menor producción estimada por el USDA para los Estados Unidos, debido al "fuerte recorte" en la estimación de stocks finales mundiales, los cuales fueron recortados por esa dependencia en 6,6 millones de toneladas hasta las 296 millones.



"Esto sorprendió a los operadores que esperaban un recorte menor y significaría el stock final mundial más bajo de los últimos cinco años", explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en su análisis diario sobre la actividad en Chicago.



Sin embargo, las ganancias se mantuvieron limitadas por la baja demanda externa del cereal estadounidense, las cuales fueron previstas por el USDA en 47 millones de toneladas, 1,3 millones por debajo del informe previo.



Por último, el trigo se retrajo 0,42% (US$ 0,8) y se ubicó en US$ 187,5 la tonelada, debido a que los stocks finales a nivel global se ubicaron por encima de lo esperado por el mercado.



Según el USDA, los inventarios se posicionaron en 288,3 millones de toneladas, por encima de los 287,8 millones calculados en el informe de octubre.



Las bajas en las proyecciones de producción en Argentina, Australia y Estados Unidos fueron compensadas por el aumento en la Unión Europea y Rusia, lo cual no solo provocó un incremento en los stocks, sino también en la estimación de producción mundial.