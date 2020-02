El Valiente fue más que eso y terminó ganando de punta a punta el Premio Vanidoso

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Valiente, con la monta del jinete Carlos Pérez Gullo, ganó hoy por 2 cuerpos y medio sobre Honorísimo el Premio Vanidoso, una prueba de 1.600 metros que fue corrida en el quinto turno de la reunión en el hipódromo de San Isidro.



Hoy no hubo ningún clásico ni ningún hándicap en el hipódromo del norte bonaerense. Por lo tanto uno de los mejores premio era El Vanidoso, que tenía 105.000 pesos para el ganador.



A la punta partió con gran decisión El Valiente, seguido por Honorísimo, Romano Bam y Catch The Jul. Esa fila india se mantuvo hasta la entrada a la recta final.



Ya en los 550 metros finales El Valiente siguió corriendo con autoridad, mientras que Honorísimo intentó acercarse pero no pudo. Buscó la manera de acortarle distancia con el rigor del jinete Francisco Goncalves.



Sobre los 150 metros finales El Valiente se tomó un respiro, disminuyó su ritmo y terminó cruzando el disco con dos cuerpos y medio sobre Honorísimo que, a su vez, venció por tres cuerpos y medio a Señor del Mazo.



Los parciales fueron de 26s 15/100 para los 400 metros, de 49s 79/100 para los 800 metros y de 1m 13s 22/100 para los 1.200 metros.



El Valiente alcanzó hoy su tercer triunfo sobre una extensa campaña de 43 carreras. Hacía rato que no ganaba y hoy le tocó. Su mérito fue el de ir a buscar la victoria desde la largada.