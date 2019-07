En nuestro extenso sistema de creencias caracterizado por la conjunción de diferentes culturas, aún perduran ciertas prácticas religiosas ejercitadas en las zonas rurales, esto es principalmente en la zona andina.

Un ejemplo es el denominado “velorio del angelito”, tradición muy arraigada en el noroeste de nuestro país. En San Juan aún se lo practica de manera aislada en departamentos como Iglesia o Calingasta. Según los especialistas esta costumbre está relacionada por una parte con la devoción a los ángeles y arcángeles de tradición cristiana que emerge en la época colonial, y por otra se la vincula con prácticas religiosas netamente americanas.

El “ velorio del angelito” es el velatorio de infantes hasta una edad de cuatro años aproximadamente. Los parientes del niño no lo asumen como un funeral,” sino como un festejo, de ahí que no pueden lamentarse ni sollozar. Es concebido como un nacimiento espiritual, no como el fallecimiento físico”. Estas ideas se forjan a partir de que el difunto por ser un niño no tiene faltas, al decir de Buenaventura Luna en unas de sus glosas: “....se va derecho a la gloria la criatura.....”. El pequeño es vestido de blanco, se le colocan una alitas de papel y una escalerita para “que vuele”. Se lo vela sentado en una pequeña silla y se encienden velas. Los padrinos son los encargados de organizar el velorio, ellos además tienen una relación muy personal con el difunto, pues le colocan en la cintura un cordón llamado “cíngulo”, el cual posibilitara al angelito liberarlo del purgatorio. También los padrinos son los encargados de proveer la comida y bebida – sobre todo- chicha y vino. En antaño se cantaban zambas, cuecas y vidalas.

El ejemplo citado es una muestra de todo un rico espectro de las creencias religiosas que todavía perduran en nuestra cultura popular, resistiendo el embate tecnológico. Así mismo es una muestra de lo que los antropólogos denominan “sincretismo religioso”, proceso a través del cual dos religiones pertenecientes a culturas diferentes se integran o sintetizan en una.