En las últimas horas, las redes se revolucionaron con un video que muestra al actor Ewan McGregor de paso por la provincia de San Juan y La Rioja. Se trata de un fragmento del documental Long Way Up que realizó este famosísimo artista de la pantalla grande durante su travesía en moto por Latinoamérica.

McGregor, conocido por su papel como Obi Wan kenobi en la saga de Star Wars y otros importantes largometrajes de Hollywood, recorrió parte de la provincia de San Juan en el 2019, cuando se encontraba grabando esta experiencia para Apple TV. En aquel entonces, muchos usuarios compartieron fotos junto al actor en las redes.

El actor visitando un restaurante en Jáchal

Ahora, el fragmento de ese documental causó furor. En el video, el actor cuenta que pasarán por la provincia de San Juan y llegarán hasta la localidad de Villa Unión, en la provincia de La Rioja, donde fueron recibidos por una familia que, en un principio, no lo reconoció y le dieron de comer un plato de guiso.

“Lo grandioso de esta situación es que llegamos aquí, pensamos que sería como una tienda de estéreos y pensamos que tendrían energía, por eso entramos. Y resulta que solo es su cochera, su casa está atrás. Nos dieron comida. Fue muy gracioso, ellos no nos reconocen”, comentó en el documental el actor.

Sin embargo, poco a poco, la familia que los recibió comienza a reconocerlo y uno de los presentes le nombra “La Isla” película que protagonizó en 2005 junto a Scarlett Johansson. Ante esta situación, Ewan le responde: “¡Me está reconociendo! Sospecha un poco sobre mi identidad. Usa sus instintos. Usa la Fuerza", le respondió en clara alusión a su papel en Star Wars.

La megaestrella de Hollywood, realizó esta aventura en motos eléctricas junto a su mejor amigo, quien aseguró: “Lo que siempre recordaré de este país es la gente. La gente es increíble, asombrosa. Amigable, atenta, de puertas abiertas. Nunca nadie dijo que no. Es un grandioso lugar en el mundo.

Otra de las fotos del protagonista de Star Wars en Jáchal en 2019

"The Long Way Up", es el documental que realizó el actor para Apple TV. El mismo muestra el recorrido que realizó junto a un amigo por la Argentina y otros países de América. Fue grabado entre septiembre y diciembre de 2019, durante el recorrido de más de 20 mil kilómetros entre Ushuaia y Los Ángeles.