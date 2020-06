El video íntimo de Maradona que enfureció a Gianinna: “¡Es una tristeza enorme verlo así!”

La hija del Diez y Claudia Villafañe realizó un fuerte descargo tras la viralización de un clip en el que su padre, junto a Verónica Ojeda, aparece bailando con los pantalones bajos.

Gianinna Maradona (31) mostró su dolor de hija luego de que se haya viralizado un video de la intimidad de su padre, Diego Armando Maradona (59), en el que se lo ve bailando junto a Verónica Ojeda (43), una de sus ex parejas y madre de Dieguito Fernando (11). En cierto momento de una sobremesa familiar, Diego se baja los pantalones ante la inacción de de todos los presentes.

En el video filmado por alguien de su núcleo cercano, se ve al director técnico en un salón bailando la canción “El bombón asesino” del grupo Los Palmeras con algunas dificultades para moverse. Y si bien no está clara la fecha en la que fue filmado, el video preocupó a los admiradores de Maradona porque lo muestra con pocas lucidez.

Y luego de que se viralice el clip, Gianinna mostró su preocupación por ella y por Benjamín Agüero, el nieto mayor de Maradona.

Primero la ex del Kun Agüero indicó en sus historias de Instagram que se emocionó al ver la reedición del Gol del Siglo – de su padre a Inglaterra en el Mundial de México-hecha en animé, y luego reveló que también pudo ver “el otro video” del que habló mucha gente en las últimas horas.

Gianinna, de pequeña junto a su papá.

“Para ustedes es Maradona, para mí es un video de mi viejo. Para ustedes puede ser una gracia, una burla… para mí no. Para mí es reabrir heridas, es una tristeza enorme verlo así. Nadie sabe qué es lo que vivimos y agradezco que así sea porque es mi forma de preservarlo”, inició su descargo.

“Ver como nadie hace nada de los que están ahí me demuestra que por esa misma razón yo soy una ‘hija de p…’ para todos ellos y para él inclusive“, disparó Giannina, apuntando así contra Verónica Ojeda, la pareja de su papá por entonces.

Gianinna y su hijo Benjamín.

“Hechos, no palabras. Acosté más veces a mí papá de las que me hubiera gustado. ¿Me comí mil puteadas? Sí. Nunca me importó ser la mala. Estoy orgullosa de las veces que ‘me puse la gorra’. Si me daban a elegir, nunca hubiese querido que mi hijo viera así a su abuelo, pero son las consecuencias de las elecciones el otro. Yo no elijo, y me costó muchísimo aceptar que la vida del otro, es del otro, y que el rebote de las consecuencias de sus actos ya no me pertenecen”, continua.

“Elijo por mi y por Ben, entre esas elecciones elijo siempre la verdad por más dolorosa que sea. Elijo que mi hijo me pregunte a mí lo que necesite saber por más dolorosas que sean las respuestas. Y elijo que tenga contención terapéutica también para brindarle herramientas para crecer con toda esa información“, sostiene la hermana de Dalma.

El descargo de la hija de Maradona en Instagram.

“Lo dije hace un tiempo. Digan lo que quieran de mí. Si por querer cuidar a mi papá soy una loca, quilombera y todo lo que quieran, hoy les digo que abrazo todas esas palabras. Amo y me agradezco ser así. Prefiero quedarme con lo que hice que con lo que no”, concluyó Gianinna su descargo.

