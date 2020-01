El Volcán Lanín recibe a comunidades Mapuches para ceremonia espiritual y política

Comunidades Mapuches de Neuquén realizarán entre mañana y el domingo próximo una ceremonia espiritual denominada "Gejipun Mapuche", en el Volcán Lanín, al que consideran un sitio sagrado, informó hoy la Confederación Mapuche de la provincia.



El encuentro congrega, todos los años, a integrantes de distintas comunidades para reflexionar acerca de su situación actual, los reclamos por el derecho territorial, cuidado del medio ambiente, acceso al agua y su oposición a la práctica de la hidrofractura en la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta.



El vocero de la Confederación Mapuche, Zonal "XAWVNCO" (Confluencia), Gilberto Wilipan explicó a Télam que "el Gejipun Mapuche es un espacio no abierto a la comunidad en el que desarrollamos nuestra espiritualidad y, una vez más, nos vamos a juntar para relacionarnos con las diversas vidas que se encuentran en el Welmapu (territorio) y compartir nuestras vivencias".



"Nuestras autoridades han venido sosteniendo reuniones en las que se trataron distintos temas, pero siempre está sobre la mesa la demanda territorial, un derecho que el Estado permanentemente viene negando a las comunidades mapuches", dijo.



Wilipan señaló que "muchas de estas tierras se entregan a las multinacionales que en nombre del progreso traen sus proyectos de muerte como es el fracking en Vaca Muerta, las mineras y vemos que nuestros derechos están siendo vulnerados".



El dirigente mapuche destacó que "tenemos que plantear a nuestros Newenes (fuerza natural) elaborar las estrategias necesarias para que el Estado Nacional y provincial entiendan que somos un pueblo vivo, preexistente, con plenos derechos y que estamos dispuestos a hacernos escuchar a como dé lugar".



Si bien rige un alerta meteorológico para la región por fuertes vientos, lluvias y nevadas, Wilipan aclaró que el encuentro se realizará igualmente.



"El Gejipun Mapuche se realiza igual porque si bien hay un fenómeno natural que asusta principalmente a la gente de las ciudades, nuestras autoridades dicen que no es motivo para suspender porque es preferible un temporal para beneficio de la naturaleza que la sequía".



Por su parte la intendencia del Parque Nacional Lanín, anunció que por la realización de la ceremonia mapuche "todas las actividades vinculadas al ascenso y pernocte en el Volcán Lanín quedarán suspendidas durante su desarrollo".



"Esta ceremonia requiere de un ambiente de privacidad, tranquilidad y resguardo del territorio en el que se desarrolla, para lograr establecer la relación armónica con los Pu Newen (fuerza natural) del Lanín", concluyó el comunicado.