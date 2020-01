El WTI de Texas y el Brent cerraron en baja, afectados por el aumento de reservas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El precio del petróleo de Texas (WTI) bajó hoy 0,7 % y se situó en US$ 57,81 el barril, mientras que el Brent, de referencia en Europa, retrocedió 0,76% y cotizó US$ 64,08 en el mercado de futuros de Londres.



La baja del precio del petróleo en los mercados internacionales respondió al aumento de reservas de gasolina de Estados Unidos, pese al impulso recibido por la tregua pactada en el conflicto comercial entre EEUU y China. .



En ese marco, el crudo del mar del Norte concluyó en el International Exchange Futures, con un descenso de US$ 0,49 respecto a ayer, cuando cerró en US$ 64,57.



Mientras que en la bolsa de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en febrero restaron US$ 0, 42 en relación a la última negociación.