El zaguero Laso fue presentado como nuevo refuerzo de Rosario Central

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El zaguero central Joaquín Laso fue presentado hoy como nuevo refuerzo de Rosario Central y en ese acto manifestó sentirse "motivado" por llegar "a un club tan grande" como el de Barrio Arroyito.



"Rosario Central es una institución muy grande y la verdad que pocas veces suele pasar que todas las partes de una entidad quieran que estés acá, ayudando. Eso me convenció y me motivó un montón", dijo Laso en su carta de presentación ante la prensa local.



"La realidad es que la función de zaguero central es en la que más cómodo me siento y desde donde puedo aportar más, pero si las necesidades en algún momento requieren que deba jugar de lateral, no tendré problemas", avisó la flamante incorporación "canalla", que en todo momento remarcó la gran predisposición del club para con él.



Y en ese aspecto sostuvo que ambas partes pusieron "mucha voluntad para lograr que este pase se hiciera lo antes posible. Por eso también, ni bien me dijeron que estaba todo resuelto, me vine para Rosario", contó el futbolista de 29 años, que debutó en 2009 en Tigre.



Y respecto del tiempo que necesita para ponerse bien física y futbolísticamente, sostuvo que se encuentra "muy bien en ambos aspectos", aunque la pretemporada servirá para ponerse a punto tras su salida de San Luis, de México.



"Esta es una oportunidad para demostrar de lo que uno está hecho, de lo que es capaz y de lo que puede hacer. Y es responsabilidad de los que venimos, alinearnos a lo que se está haciendo, sumar y no restar", apuntó finalmente Laso.



El balcarceño, que fue pedido por el director técnico Diego Cocca, surgió en Ferroviarios y luego pasó a Racing, de su ciudad natal, también actuó por Atlético Roque Pérez, Cadetes de Mar del Plata, y ya en primera división vistió los colores de Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield. También vistió las camisetas de Unión de Mar del Plata, Huracán de Tres Arroyos y Sportivo Italiano.