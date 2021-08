El Zonda provocó impresionantes focos de incendio en toda la provincia: casas afectadas, autos quemados y personas heridas

Tal como lo predijo el pronóstico del tiempo, el viento Zonda llegó a la provincia de San Juan este miércoles. Como consecuencia, hubo varios focos de incendio en toda la provincia, que comenzaron en horas de la siesta y continuaron durante la noche en algunos lugares. Los municipios más afectados fueron Caucete, 25 de Mayo, Angaco, Pocito y Rawson.

La Policía informó que todas las dotaciones de Bomberos de la Provincia y Bomberos Voluntarios salieron a la calle por diferentes llamados al 911, que solicitaron socorro porque el fuego se expandía por los pastizales, lugares de basura y alcanzaban las viviendas y los barrios habitados.

Óscar Gil de Angaco perdió su taller de reparación de bicicletas. Es la segunda vez que es víctima de un incendio por Zonda. Esta vez se quemó el brazo derecho. Foto Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

Fue una constante ver a vecinos que corrían con baldes para apagar el fuego y los bomberos llegando a toda velocidad para prestar ayuda.

Eran las 15 cuando un incendio se produjo en la bodega Talacasto, ubicada en la esquina de calles Nueva España y Aguilera. De repente el fuego se propagó a casas lindantes de ambos lados de la calle Aguilera hacia el este y llegó hasta metros antes de Zapata. Cuatro familias fueron afectadas a raíz de las llamas, una perdió por completo su casa y su auto, según comentaron fuentes del Gobierno Provincial.

Los vecinos de la calle Aguilera se pusieron se envolvieron sus cabezas con remeras mojadas para aguantar el calor y soportar el humo. Foto Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

El ministerio de Desarrollo Humano ayudó a los grupos familiares con módulos alimentarios y frazadas para pasar la noche. En caso de que los afectados no encuentren lugar donde vivir transitoriamente, el Gobierno les brindará asilo. Algunas de las familias angaqueras perdieron sus animales. Por ejemplo, a Pablo Maidana se le quemaron cinco gallinas de su corral.

Se quemaron varios árboles. A raíz de esto, el municipio de Angaco, a través de una máquina retroexcavadora, tiró un ejemplar para evitar que cayera sobre personas. No solamente en la localidad había casas y una bodega. También está una escuela para chicos con discapacidad. Las autoridades decidieron suspender las actividades al mediodía, por eso no había alumnos en el edificio, que no se quemó por el rápido accionar de trabajadores y vecinos de la zona.

Foto Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

Panorama similar se vivió en otros departamentos como Pocito, Caucete, 25 de Mayo y Rawson. En el departamento pocitano hubo incendio de pastizales sobre la calle Alfonso XIII, entre Calle 9 y Calle 13. Las familias más afectadas fueron las que residen entre 11 y 12.

En inmediaciones de Alfonso XIII y Calle 9, se vieron a vecinos correr hasta la acequia para sacar agua con fuentones y baldes. Un árbol estaba bastante quemado y los habitantes de allí se preocuparon porque podía ceder en cualquier momento. Finalmente una máquina lo derribó y el peligro se esfumó.

En Ruta 155 y Ramón Franco, Loteo Miraflores, dos viviendas se incendiaron, pero no hubo heridos de consideración.

Foto Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

En el Médano de Oro, en Rawson Bomberos trabajaron durante toda la noche y madrugada del jueves para sofocar 15 puntos de incendio y ayudar a salir de sus casas a varias familias. También trabajaron en localidades de 25 de Mayo.

Heridos

A raíz de los focos de incendios en varios puntos de San Juan, hubo personas heridas: seis en total entre policías, bomberos y civiles.

En Médano de Oro, dos efectivos recibieron atención médica por problemas respiratorios. Los médicos y enfermeros les dieron óxigeno y les colocaron sueros.

Foto Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

Por otra parte, en Caucete, dos bomberos también fueron asistidos. No sufrieron mayores complicaciones. En paralelo, a un camión hidrante se le quemaron dos ruedas, pero pudieron ser reparadas y el vehículo siguió operativo.

Finalmente, en el departamento Angaco, dos personas sufrieron quemaduras y problemas a la hora de respirar, por lo que tuvieron que ser trasladas al hospital Rizo Esparza, ubicado en la villa cabecera del municipio.