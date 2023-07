A las 21.04 de este domingo 2 de julio el gobernador electo de San Juan, Marcelo Orrego, emitió su primer mensaje como mandatario electo. En su sede partidaria de avenida Ignacio de la Roza y Ameghino el santaluceño habló ante la militancia que eufórica por el triunfo.

Visiblemente emocionado, en manga de camisa y rodeado de militantes y referentes nacionales, Orrego comenzó agradeciendo a todos los que hicieron posible este triunfo.

"Humildemente, a todos los sanjuaninos que confiaron en nosotros, sabemos que no nos han regalado la confianza, que nos la han prestado por 1.460 días. Déjenme agradecerle a todos los que confiaron", aseguró el mandatario electo.

El santaluceño agregó que "los que no han estado cerca de nuestra propuesta sepan que este gobernador va a trabajar con todos, sin ninguna distinción de ideológica, ni política", se comprometió el dirigente.

"Yo he venido a la política a construir, a trabajar a cumplir a hacer, las peleas entre políticos no resuelve ni uno solo de los problemas de la gente", opinó el actual diputado y futuro gobernador.

Luego el referente continuó con los agradecimientos y se refirió a los candidatos que compartieron la Agrupación Unidos por San Juan y mencionó a Marcelo Arancibia, Eduardo Cáceres y Sergio Vallejos que participaron dentro de su espacio político.

Además, se tomó unos segundos para referirse a los candidatos de las otras agrupaciones. "Quiero felicitar a Rubén Uñac y a José Luis Gioja a quienes les tengo respeto, les mando un saludo y un aplauso", aseguró el dirigente mientras los militantes aplaudieron con respeto a los adversarios.

Luego el dirigente reconoció que en San Juan "hay muchas cosas por hacer", aunque agregó que hay otras tantas que están bien y que no cambiarán lo que esté bien porque no harán un gobierno de "tontos".

Orrego, siguió su discurso volviendo a la idea de la necesidad de un cambio en la provincia y aseguró: "no me va a temblar la mano para hacer cambios, son cambios con certezas, no hemos venido a improvisar nada", aseguró el dirigente.

Inmediatamente después el gobernador electo volvió a los agradecimiento y se dirigió a su padre, recordó a su madre fallecida y le agradeció a quien lo inició en la política, que fue el senador Roberto Basualdo.

El santaluceño también destacó que recibió felicitaciones de dirigentes nacionales entre los que destacó a Horacio Rodríguez Larreta quien viajo especialmente para acompañarlo en estos comicios y a Patricia Bullrich quien se comunicó con él desde Buenos Aires.

"El San Juan que viene tienen que estar diseñado con programas destinados a proteger a las familias sanjuaninas gracias a los fiscales generales y encargados de escuela agradecer también el trabajo de la militancia esta campaña la hemos ganado por kilómetros caminados", agregó el flamante mandatario.