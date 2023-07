El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, realizó una conferencia de prensa en Casa de Gobierno en la que reconoció el triunfo de Marcelo Orrego en las elecciones provinciales y la derrota del oficialismo.

“De acuerdo a nuestros cómputos, vengo a reconocer el triunfo de Juntos por el Cambio en San Juan. He tenido una comunicación con Marcelo Orrego, lo he felicitado, he quedado a disposición de esta transición que debe arrancar este lunes o cuando ellos crean conveniente. La provincia tiene equilibrio y cuentas claras, así que estamos a disposición de ellos”, afirmó.

A continuación, Uñac dijo que “quiero agradecerles a nuestros candidatos, pero el pueblo se expresa. Así como muchas veces he recibido llamados para felicitarnos, esta vez ha sido absolutamente al revés. Queda mucho por escrutar, pero hay que reconocer también que estos 20 años de peronismo deben hacernos ver qué camino debemos tomar”.

Finalmente, el gobernador les agradeció a los candidatos Rubén Uñac y a Cristian Andino de quien “dijo dejaron todo para mantener el triunfo que obtuvimos el 14 de mayo y que no pudimos sostener”.