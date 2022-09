Elegir un productor de seguros profesional, la clave para tener una mejor cobertura

Los seguros de bienes, vida o profesionales son fundamentales para la vida de cualquier persona. No tienen que ver solo con la obligación legal, como en el caso de los automóviles, por ejemplo, son también una herramienta para prevenir dolores de cabeza. Pero esta segunda condición depende en gran medida de tener el tipo adecuado de póliza y asesoramiento; y es ahí donde un buen productor de seguros hace la diferencia.

Carlos Picón, de Asesora San Juan SA, una sociedad de productores profesionales de la provincia, explicó que un matriculado es fundamental para la contratación de este servicio. “El gran diferencial es el asesoramiento, antes para determinar lo que hace falta, una buena evaluación de riesgo, una póliza bien suscripta y acorde al riesgo y que luego esté para apoyar en las gestiones en caso de siniestro”, detalló.

Es que durante la contratación de un seguro los actores principales son el asegurado y la compañía, quienes acuerdan cubrir un cierto monto en caso de que se produzca un siniestro con ciertas características. Los intereses de ambos pueden ser contrarios y es ahí donde el productor hace la diferencia, buscando que las condiciones sean beneficiosas y justas para ambos.

“Si bien el productor no es un representante del asegurado, sino un intermediario, puede ofrecer una cobertura que no beneficie especialmente a uno y otro, sino que se adecue al riesgo”, agregó Picón. Esto quiere decir evaluar qué necesita el asegurado y que no pague de más ni que quede con riesgo sin cubrir, lo que podría traerle un dolor de cabeza para después.

Muchas veces se dan convenios directos con las compañías y en estos casos la falta de un intermediario puede ser perjudicial. El sanjuanino puso como ejemplo un seguro de vivienda. “Si se hace a través de un operador telefónico, nadie hace un análisis de riesgos, no puede ver por ejemplo la seguridad de la casa y si algo no está como dice la póliza, puede significar que en caso de siniestro no haya cobertura”, ejemplificó.

Pero además, en el proceso posterior, en caso de que se produzca un siniestro, un productor puede ayudar en el asesoramiento de cómo avanzar. “No es algo lineal, hay muchas circunstancias distintas y el productor puede asesorar bien”, agregó Picón.

Para esto es necesario que quien se encarga de este trabajo de intermediario esté correspondientemente formado. Los productores profesionales deben estudiar y luego rendir anualmente para mantenerse capacitado. Tienen también una matrícula otorgada por la Superintendencia del Seguro, que suma una responsabilidad extra, ya que deben cumplir con las buenas prácticas profesionales.

En la actualidad existen personas que trabajan en este rubro y no están matriculados, lo que puede traducirse en un problema para los asegurados. Esto sobre todo porque el mismo no puede garantizar que quien va a realizar en análisis de riesgo lo haga de manera correcta para dar con la mejor cobertura.

Pero hay también otros factores en contra como que no respeten las normativas que constantemente se actualizan en este sector. Picón puso como ejemplo el cobro electrónico, que desde 2019 se implementó de forma exclusiva. “Se eliminó el uso de efectivo para evitar el riesgo de demoras en el pago y el de asalto para los productores, solo un matriculado que tenga controlador fiscal puede cobrar en efectivo”, contó. Esto significa que quienes siguen recibiendo dinero están cometiendo una ilegalidad.

Asesora San Juan, una propuesta para estar seguros

Con más de 15 trabajadores, entre productores que pertenecen a Triunfo Seguros, pero trabajan cerca de ellos y los cinco integrantes directos, Asesora San Juan se dedica a brindar servicio únicamente con productores matriculados. Esto es un diferencial, ya que algunas empresas tienen trabajadores sin el título, pero para ellos la marca registrada es la profesionalización.

Llevan años en la provincia y la premisa siempre fue profesionalismo y capacitación para asegurar a los clientes un trabajo de análisis de riesgos, generación de póliza y acompañamiento posterior adecuados. Trabajan exclusivamente con Triunfo, una empresa “sólida y solvente, de hace más de 50 años”, detalló Picón. El buen servicio les permite tener una cartera de clientes fiel, algunos de los cuales llevan “más de 40 años confiando en Asesora San Juan”.

Contactos de Asesora San Juan

Ventas y Atención al cliente

Asesora San Juan S. A.

Lu-Vi: 9:00 – 16:30 hs

Patricia Ibazeta

2646303030

https://wa.me/5492646303030

Sabina Vega

2646304040

https://wa.me/5492646304040

Carlos Picón

2645326666

https://wa.me/5492645326666

cpicon@gmail.com

Triunfo Seguros

2644228000 - 2644221153

Sarmiento Sur 98 PB

San Juan 5400