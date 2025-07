Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: el anillo que desató rumores de compromiso tras su regreso a Buenos Aires

Luego de varias semanas de rumores sobre un posible acercamiento, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul volvieron a ser vistos juntos, esta vez en el aeropuerto de Barajas, Madrid, desde donde tomaron un vuelo con destino a Buenos Aires. La reaparición pública de la pareja alimentó nuevamente las versiones de reconciliación, pero fue un detalle en particular el que encendió las redes sociales: un anillo brillante en la mano izquierda de la cantante que muchos interpretaron como símbolo de compromiso.

Ambos optaron por looks relajados: De Paul vestía una gorra, remera gris y cargaba dos valijas, una violeta y otra plateada, mientras que Tini Stoessel lucía un conjunto deportivo oscuro con gafas de sol. Aunque intentaron no llamar la atención, el lente atento de los fotógrafos captó el accesorio en el dedo anular de la artista. Fue la periodista Cande Mazzone quien, a través de su cuenta de Instagram, compartió una imagen ampliada de ese momento y señaló el anillo con la frase: “EL ANILLO LAMMMM”.

¿Compromiso confirmado entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul?

Este objeto de joyería no pasó desapercibido, especialmente después de las fotos que la cantante había publicado días antes desde una playa europea. En esas imágenes, Tini posaba en un entorno decorado con flores blancas, con una estética romántica, pero ocultando cuidadosamente su mano izquierda, ya sea con una toalla o mediante poses estratégicas. La elección del atuendo, un traje de baño negro con una cadena de lujo valuada en 15.000 euros, sumó aún más atención a los detalles de cada publicación.

A estas señales visuales se sumó un elemento musical cargado de significado: Tini acompañó sus stories con “Stuck In The Moment”, una balada romántica de Justin Bieber. La letra del tema, "I wish we had another time, I wish we had another place", fue interpretada por sus seguidores como una posible referencia a la historia de amor con Rodrigo De Paul, marcada por la exposición mediática y las idas y vueltas.

Si bien ni Tini ni Rodrigo han confirmado su reconciliación ni un posible compromiso, la secuencia de publicaciones, los gestos en público y, sobre todo, la aparición del anillo, han despertado el entusiasmo de sus fanáticos. Mientras ella se enfoca en sus próximos proyectos musicales y él se reincorpora a sus actividades deportivas, la pareja vuelve a estar en el centro de la escena, alimentando las versiones de un nuevo capítulo juntos.