Elevaron a juicio oral el caso del peritaje trucho en la causa que investiga sobreprecios de GNL

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El juez federal Sebastián Ramos dispuso la elevación a juicio de la causa en la que fue procesado por falso testimonio el perito que realizó la pericia trucha en el caso que se investigan supuestos sobreprecios en la importación de Gas Natural Licuado (GNL) durante el kirchnerismo.



El perito procesado es David Cohen, quien fue acusado de haber aportado información falsa, e incluso plagiada de trabajos universitarios, al expediente por el cual estuvieron detenidos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y su segundo, Roberto Baratta, por orden del juez Claudio Bonadio.



En el auto de elevación a juicio al que accedió Télam, el juez Ramos recordó que Cohen produjo "un informe pericial que contiene inserto declaraciones y datos falsos y otros que fueron plagiados".



El juez también recordó que el perito "insertó datos de un trabajo académico de dos estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile como propio y que no citó ni justificó su omisión de hacerlo", y sostuvo que "utilizó como indicador al momento de calcular los precios que se debían pagar por el GNL el indicador Henry Hub a sabiendas de que ello no era comparable con el precio de mercado de GNL".



La pericia trucha se hizo en el marco de una causa en la que se buscaba determinar el valor de "todos aquellos costos fijos (fletes, seguro, gastos portuarios, de licuefacción, etc) desde el año 2008 al mes de diciembre del año 2015, relacionado a todo proceso de regasificación de gas natural licuado respecto de los buques que arribaron con dicho fluido al país", según recordó el magistrado.



Cuando lo procesó, en marzo de 2019, Ramos sostuvo que "Cohen ocupó un rol fundamental en el análisis de información que resultaba esencial para la investigación llevada adelante por el Dr. (Claudio) Bonadio", en referencia al papel que jugó el imputado en la causa del GNL por la que se dictaron procesamientos y detenciones.



La pericia trucha que había sido ponderada por Bonadio en el expediente, a pesar de las impugnaciones de las defensas, fue luego anulada por la Cámara Federal porteña e implicó que se revocara el fallo con el que ese juez había procesado, entre otros a De Vido.



La denuncia contra Cohen había sido presentada por el ex presidente de Enarsa, Walter Fagyas, e impulsada por la fiscal federal, Paloma Ochoa.



El denunciante había acusado al perito de utilizar parámetros incorrectos para calcular cuánto debió haber pagado el país por el GNL en el período investigado.



Algunos elementos de prueba recabados en esta causa fueron enviados al juzgado federal de Dolores donde el juez Alejo Ramos Padilla investiga, entre otras cosas, como la banda que integraba el falso abogado Marcelo D´Alessio operó en el expediente GNL que tramitaron Bonadio y el fiscal procesado, Carlos Stornelli.