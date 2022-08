Un nuevo sanjuanino tuvo la oportunidad de brillar en lo más alto de la TV nacional. Se trata de Elías Jácamo, quien dijo presente en el reality musical conducido por Marcelo Tinelli que se emite por la pantalla de El Trece, “Canta Conmigo Ahora”. En ese contexto, el joven cantante local emocionó a uno de los jurados estrella de la gran apuesta televisiva interpretando el tema "Azul" del propio Cristian Castro y esto emocionó al gran artista.

"Busco demostrar a los 100 jurados quien soy y de dónde vengo, y hacerlos emocionar. Espero que esta noche se emocionen y canten conmigo un clásico", afirmó el joven oriundo del barrio La Estación antes de dar inicio a su performance.

Luego la música comenzó y todos los presentes reconocieron la inconfundible melodía de Azul, incluso Cristian Castro, que emitió un grito de alegría y emoción. Durante la presentación, el muchacho sanjuanino se desplegó con soltura en el escenario y demostró no solamente cantar bien, sino también que tiene en claro, el poder brindar una gran puesta en escena mientras canta.

"Lo hiciste lindísimo, muy lindo. Te agradezco mucho tu espíritu, qué bonito... Es una canción verdaderamente complicada, se necesita muchos pulmones y una buena condición física. La verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo cantar estas canciones que he grabado porque son complicadas. Lo hiciste fenomenal, a mí me gustó mucho tu espíritu. Estoy muy emocionado porque es mi canción", le dijo el cantante mexicano al momento de darle una devolución.

Luego Marcelo le dio la palabra a su hija Cande, quien afirmó que en ese momento no se paró y no le dio su punto al sanjuanino, ya que escuchó más a Cristian que a él. "Canta hermoso, es superjoven y la canción es muy difícil, ese es el tema. El nivelazo que tenemos hoy es tremendo y me faltó un poquito para pararme, sobre todo en los graves", sostuvo Coti.

Finalmente, antes de conocer el resultado, Tinelli les propuso a Elías y Cristian cantar una canción juntos y así lo hicieron. El sanjuanino propuso "Volver a Amar" y Cristian se prendió de inmediato. Acto seguido, el conductor dio la orden y se conoció que solamente 68 de los 100 jurados le dieron sus puntos a Elías. De esta manera, el pibe del Barrio La Estación quedó afuera del podio al que tenía que alcanzar un mínimo de 81 puntos para ingresar.