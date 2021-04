Elmer Meza, el trompetista hondureño que resurgió al jazz en San Juan

Cuando Elmer Meza, trompetista hondureño de 28 años, decidió venir a San Juan, jamás se imaginó que esta tierra se convertiría en una nueva parte de su historia. Que conocería a quien hoy es su pareja y tampoco que sería uno de los responsables de renovar la escena del jazz local. Con talento y esfuerzo lo llevó nuevamente a los escenarios de la noche sanjuanina.

“Argentina me enseñó a emprender y a no esperar. Hemos demostrado que hay público en San Juan para el jazz y a la gente le encanta. Es una provincia muy fértil y llena de posibilidades. Me atrevo a decir que San Juan es la provincia que más jazz consume en la Argentina”, asegura Elmer a DIARIO HUARPE.

El amor por la música se lo inculcó su padre, quien es arregaldor y director de orquesta en Honduras.Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

A los 13 años ingresó a estudiar la carrera de música en la Escuela Nacional de Música de Honduras. Tras rendir el examen, tenía claro lo que quería tocar: saxo tenor. Pero el destino le tenía deparado otra cosa. “Siempre digo que el instrumento lo elige a uno, uno no elige el instrumento y esa es mi historia con la trompeta”, dice Elmer.

“Mi padre me compró mi primera trompeta a los 14 años y tenía esa costumbre de dejarla en algún lugar donde uno se la encontrara por sorpresa”, recuerda.

“Un amigo me habló sobre alguien en Argentina con quien podía contactarme. Yo quería irme y nunca había pensado en Sudamérica ni en Argentina. No sabía nada del país tampoco”, hace memoria el músico. Ese contacto era Javier Conturzo, músico reconocido en el circuito de jazz sanjuanino, y que en ese momento enseñaba en la Universidad de La Rioja.

Recuerdo. Elmer Meza, con 13 años, tocando la trompeta en un desfile en Honduras. Foto: Gentileza.

Desde entonces, Elmer fue uno de los principales músicos en reactivar la “movida” del jazz en la provincia junto a otros músicos reconocidos del circuito como Javier Conturzo y Roberto “Tito” Oliva con su grupo “Fractal Latin Jazz” y “Fractal Big Band”. Estos grupos y su éxito como compositor e intérprete lo llevaron a recorrer San Luis y Buenos Aires y participar en los festivales como Jazzvedra de Buenos Aires o el Festival Internacional de Jazz de Tucumán.

Desde hace 4 años organiza en conjunto con la Unesco en San Juan el “Jazz Day” (Día del Jazz) en conmemoración del Día Internacional del Jazz, llenando salas como el Auditorio Juan Victoria y el Teatro del Bicentenario. Actualmente toca con su ensamble, el Elmer Meza Jazz Trumpet.

Como trompetista y músico, y a pesar de la pandemia, sigue reinventándose y sigue formándose en el instrumento que tanta ama y le llevó a conocer a cientos de personas y tomar, por ejemplo, clases en Brasil con los mejores jazzistas del mundo.

Un amor construido en la música

Elmer no solamente logró establecerse y poder planear una vida a través de la música en San Juan. Además conoció a su pareja y quien luego fue parte de la banda Fractal Jazz planeando recitales, encuentros y ensayos.

“Conocí a Natacha Cruz, mi compañera, hace 5 años. Antes de mi segundo viaje de visita a Honduras. Al principio nos conocimos por el circuito cultural, luego vinieron las charlas sobre libros, música y todo sobre el circuito cultural. Y entonces formamos un lindo equipo porque ambos somos muy emprendedores”, recalca Elmer.

Su ultimo proyecto busca hacer frente a la pandemia Covid-19 con más jazz para los escenarios sanjuaninos. Foto: Gonzalo Medina / Diario Huarpe

No se queda quieto y se da también tiempo para la nostalgia. “Extraño a mi familia, la comida, la música y la gente de Honduras. Argentina me enseñó a emprender y a no esperar. Hemos demostrado que hay público en San Juan para el jazz y a la gente le encanta. San Juan es una provincia muy fértil y llena de posibilidades. Me atrevo a decir que San Juan es la provincia que más jazz consume en la Argentina”, asegura.

Con la vista puesta en el futuro, Elmer sigue buscando perfeccionarse y no duda en citar las cualidades que un músico y un artista deben tener según él y cita a uno de sus tantos artistas preferidos, el estadounidense Wynton Marsalis. “Un músico y un artista no se puede quedar sólo con el estudio, sino también comprometerse y empaparse con la sociedad y de todas y cada una de las ramas del arte que lo componen”, cierra.

Tegucigalpa, el punto de despegue

Oriundo del barrio “caliente” Colonia 21 de febrero en Tegucigalpa, Honduras, el destino musical de Elmer estuvo marcado desde el principio. Es que su padre, José Antonio Meza, de 50 años, ejerció y trabaja aún como arreglista y director de orquesta en Honduras. “Mi papá me llevaba a los ensayos y me influenció, enseñó a dirigir y a hacer arreglos en bandas, enseñanzas que uso ahora”, comenta el trompetista.

En un principio, Elmer quería tocar el saxo tenor. Pero la falta de un profesor lo llevó a la trompeta. Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE

Con su trompeta Vincent Bach TR 300 tipo americana, Elmer comenzó su viaje en la música. Jazz y clásica comenzaron a poblar su repertorio hasta su egreso de la Escuela Nacional de Música hondureña. Y aquí comenzaría el salto internacional para él, no solo por deseo, sino también por necesidad. Tras no poder ingresar a Estados Unidos, Costa Rica y Cuba, el 22 de febrero de 2012, Elmer ya estaba en La Rioja. “El calor, la chaya, las calles vacías en la siesta. Fue una experiencia chocante al principio". Y un año después, desembarcaría en San Juan donde continúa creando su historia.

