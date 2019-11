Embajador de Bolivia dice que "a la oposición no le gusta que un indígena lidere el país"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El embajador de Bolivia en Argentina afirmó hoy en Neuquén que la actual crisis en su país es resultado de una campaña premeditada de la oposición para desconocer los resultados de la última elección porque no soporta que un indígena como el socialista Evo Morales esté al frente del país.



En conferencia de prensa durante una visita a la provincia, el embajador Santos Javier Tito Véliz defendió la reelección de Morales para un cuarto mandato en los comicios del 20 de octubre y rechazó las denuncias de fraude de la oposición, que han derivado en protestas violentas.



"El Presidente Evo Morales ganó legítimamente las elecciones pero hay grandes perdedores que sabían con anticipación que Evo iba a ganar y desde hace mucho tiempo atrás tenían todo planificado para desconocer su triunfo", dijo el diplomático.



Al menos tres personas han muerto y decenas resultaron heridas en enfrentamientos entre manifestantes oficialistas y opositores en Bolivia desde que el rival electoral derechista de Morales, Carlos Mesa, denunciara fraude y llamara a sus simpatizantes a movilizarse para "defender el voto".



Tito Véliz atribuyó la hostilidad de la oposición al hecho de que Morales, de la etnia aymara y en el poder desde hace 14 años, sea el primer presidente indígena del país.



"La oposición política al Presidente Evo Morales tiene indicios marcados de racismo porque no les gusta que un indígena pueda liderar un proceso de desarrollo y crecimiento como el que tiene el país", señaló.



El embajador boliviano sostuvo que “claramente hay indicios muy marcados de racismo porque no les gusta que un indígena pueda liderar, haya hecho tanto por Bolivia, que haya hecho un desarrollo social, económico, productivo con bienestar social para el país”.



Agregó que “nuestro gobierno, pese a esas arremetidas, tiene toda la fuerza de los diferentes sectores sociales y la mayoría del pueblo bolivianos para que le dé continuidad a este gran progreso y desarrollo”.



El embajador boliviano dijo que “vamos a seguir fortaleciendo los lazos de hermandad profunda que tenemos con Argentina” ante la próxima asunción del presidente electo Alberto Fernández.



“Somos pueblos hermanos históricos, tenemos muchas necesidades ambos países”, dijo, y destacó el convenio con INVAP para la construcción de tres centros de medicina nuclear en Bolivia con una inversión de 160 millones de dólares y la exportación de energía y de gas de Bolivia a Argentina.