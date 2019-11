Embajador de EEUU en la UE aportó en el Congreso en intento de juicio político a Trump

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

En el esperado testimonio de Gordon Sondland, embajador de Estados Unidos en la Unión Europea (UE), dijo en el Congreso que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó a través de su abogado personal, Rudy Giuliani, el "quid pro quo" a Ucrania, al condicionar la ayuda militar al país a una investigación sobre la familia del ex vicepresidente y posible rival electoral Joe Biden.



Sondland arrancó hoy en la Cámara de Representantes el segundo día de audiencias de la segunda semana de testimonios, en el caso que investiga si Trump priorizó su interés político personal al condicionar al presidente ucraniano, Vladimir Zelenski, a que investigue al ex vicepresidente y posible rival demócrata Joe Biden y su hijo Hunter a cambio de la entrega de ayuda militar.



El diplomático abrió su testimonio con una afirmación que tomó por sorpresa a la bancada republicana, que esperaba que protegiera los intereses del mandatario estadounidense: "¿Hubo 'quid pro quo?'. Con respecto a la llamada solicitada de la Casa Blanca y la reunión de la Casa Blanca, la respuesta es sí", dijo.



El “quid pro quo” es una figura latina utilizada en la jerga legal sajona que literalmente significa “alguna cosa por otra cosa” y se interpreta como “compensación” o “dar algo por otra cosa”, es decir que se trata del centro de la investigación que intenta aclarar si Trump bloqueó de manera intencionada la entrega de ayuda militar de 400 millones de dólares a Ucrania para obtener de Kiev información sobre Biden y los negocios de Hunter en el país de Europa del Este.



Además, el diplomático estadounidense detalló que "el señor Giuliani estaba expresando los deseos del presidente de EEUU, y sabíamos que estas investigaciones (sobre Biden) eran importantes para el presidente", dijo Sondland, según consignó la agencia de noticias EFE.



El testimonio de Sondland se da en el marco de la investigación que lideran los demócratas para abrir un juicio político a Trump por presiones a Ucrania, y fue muy esperado, porque el diplomático formó parte del "canal paralelo" que redefinió este año la política de Washington hacia Ucrania.



Además, en su comparecencia a puertas cerradas, Sondland había negado cualquier negligencia de parte del gobierno.



Sin embargo, hoy aseguró a los investigadores que el resto de testimonios le habían "refrescado la memoria" y reconoció que él mismo comunicó en septiembre a Kiev que no les entregarían la ayuda hasta que ellos investigaran a los demócratas.



Sondland reconoció también la existencia del "canal paralelo" que redefinió este año la política de Washington hacia Ucrania, formado por él, el secretario de Energía, Rick Perry, y el enviado especial para Ucrania, Kurt Volker, un eje conocido como "los tres amigos" que seguían las órdenes de Trump y coordinaban la política hacia Kiev con Giuliani, informó la agencia de noticias española.



"El secretario Perry, el embajador Volker y yo trabajamos con el señor Rudy Giuliani en asuntos de Ucrania bajo la dirección expresa del presidente de Estados Unidos", señaló.



La segunda semana de audiencias públicas en la investigación de la Cámara baja para abrir un juicio político a Trump comenzó ayer con la comparecencia de Alexander Vindman, principal experto en Ucrania de la Casa Blanca, y Jennifer Williams, asistente del vicepresidente, Mike Pence.