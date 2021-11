Emilia Merino, la dueña de un corazón que no distingue razas ni especies

Emilia Merino camina entre 60 perros con total tranquilidad. Parecen mascotas comunes, pero no se trata de simples animales sino de un arduo trabajo que exige voluntad y mucho amor. “Acá nosotros tenemos perros que hemos rescatado del maltrato y la calle. Algunos judicializados. Los llevamos al veterinario, los recuperamos, se operan, castran y les buscamos casas y nuevas familias” dice a DIARIO HUARPE Emilia, rodeada de ladridos. Tiene 57 años y está a cargo de Pitbulls en Peligro anexo Sala de Emergencias San Juan, ubicado en una casa recuperada en calle Santiago del Estero al sur de José Dolores, en Rawson. Allí, ella y algunos voluntarios rescatan, castran y refugian animales y, también, les salvan la vida.

“Cuando un perro es rescatado de la calle lo que hacemos es evitar un ataque, un accidente, transmisión de enfermedades y una bolsa de basura rota menos. Acá les damos cariño y los cuidamos. Algunos llegan muy enfermos, abandonados, con sarna y otras enfermedades y tratamos de salvarlos. Lamentablemente, a veces no llegamos a todos lados”, reflexiona Emilia. Su espíritu protector nació con su niñez en Calingasta, donde junto a sus padres, rescataba animales de los campos y los criaba, si hacía falta, hasta con mamadera para luego devolverlos a su hábitat.

Desde su infancia, su espíritu protector la llevo a rescatar a cientos de animales, sin discriminar especies ni razas. Foto: Mariano Martin / DIARIO HUARPE

En 2012, creo junto a otros la ONG “Pitbulls en Peligro”, dedicada al rescate de esta raza de perros usados para peleas. Todo esto, solventado desde su bolsillo y su trabajo particular, que articula con su faceta de rescatista: la de protecista dental. “Debido a la inmensa cantidad de abandonos que hay, decidimos ampliar la ONG no sólo para dedicarse al rescate de Pitbulls sino, también, a animales abandonados en la calle. Nuestros recursos no son tantos y el trabajo es arduo. No tenemos Navidad ni Año Nuevo. El alimento, las vacunas y los medicamentos salen de nuestro bolsillo y sólo recibimos alimento para los perros judicializados”, comenta Emilia. En 2016, adquirieron esa casa en el barrio Obrero de Rawson con 12 perros incluidos. La refaccionaron y allí funciona ahora el anexo, que busca mejorar para seguir con su labor solidaria.

Hoy, la prioridad de Emilia es seguir rescatando y donando su tiempo a la causa animal, que no discrimina especies ni razas. “En caso de ganar ese dinero tengo pensado terminar el techo de la casa que no lo pudimos reparar nunca y comprar una movilidad, aunque sea una motito. Hay partes donde se nos llueve mucho. Y con una movilidad podríamos llegar y rescatar a más animales”, enumera la proteccionista.

Cada hora que pasa para Emilia es una joya que puede aprovechar para salvar una vida. Porque para ella, cada ser que respira es un tesoro que cuidar. “Para mi este trabajo es respeto a la vida. Significa respeto a la biodiversidad. Son seres que sienten, sufren el frío, el calor y el hambre. Es recuperar la vida y continuar con el ciclo evolutivo de la tierra”, cerró Merino. Donde haya un animal que necesite auxilio, habrá una cucha en la Sala de Emergencias San Juan, a cargo de esta sanjuanina solidaria, Emilia Merino.

VIDEO