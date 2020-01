Emiliano Insúa jugará en Los Angeles Galaxy dirigido por Guillermo Barros Schelotto

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El defensor argentino Emiliano Insúa, proveniente del Stuttgart alemán, es nuevo jugador de Los Angeles Galaxy, de Estados Unidos, equipo que dirige el argentino Guillermo Barros Schelotto.



Insúa, de 30 años, se inició en Boca Juniors y luego desarrolló una extensa carrera en el exterior: jugó en Liverpool (Inglaterra), Galatasaray (Turquía), Sporting Lisboa (Portugal), Atlético de Madrid (España), Rayo Vallecano (España) y Stuttgart.



La de Insúa será la segunda incorporación que cierra Galaxy en menos de 48 horas, después de que el martes sus directivos anunciaron la llegada del serbio Aleksandar Katai.



Ahora, el equipo que dirige el "Mellizo" Guillermo busca un delantero que sustituya al sueco Zlatan Ibrahimovic, señaló el portal mexicano MedioTiempo.



Insúa se sumará en el Galaxy a los argentinos Cristian Pavón (ex Talleres y Boca), Fabio Álvarez (ex Talleres, Defensa y Atlético Tucumán) y Emil Cuello (no jugó en nuestro país).