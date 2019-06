Empeoró la salud de Beatriz Salomón y piden oración

Luego de su recaída en el tratamiento que lleva contra un cáncer de colon, el 5 de junio pasado, Beatriz Salomón quedó internada en el Hospital Fernández. En las últimas horas se conoció la noticia de que su cuadro ha empeorado y en las redes realizan una desesperada cadena de oración para la querida actriz.

"Delicadísima Breatriz Salomón. Hay que rezar", publicó el periodista Lio Pecoraro en su cuenta de Twitter.

Luego, en el programa Todas las Tardes (El Nueve) el panelista se explayó hasta donde pudo. "Estuve hablando con la familia de Beatriz Salomón y está extremadamente delicada, más de lo que uno piensa", dijo el periodista.

Y agregó: "Está Alberto Ferriols (su ex), están sus hijas Betina y Noelia, sus hermanos Guillermo y Daniel y su cuñada Liliana, quienes no se mueven de allí. Y lo único que voy a decir es: recen por Beatriz Salomón", cerró, notablemente conmovido.

Tras el anuncio de Pecoraro, las redes se llenaron con mensajes deseando la pronta recuperación de la ex vedette, una de las personalidades más queridas del ambiente.

Luego de 12 sesiones de quimioterapia la actriz había experimentado una mejoría que le permitió estar presente en el cumpleaños número 18 de su hija Noelia, y hasta se había presentado en el programa de Mirtha Legrand, donde habló de la lucha por su salud.

"Esta enfermedad es muy cruel. Fue tremendo, pero me agarré mucho de mis hijas. Son lo más importante y esa es la única manera de salir adelante. Fue difícil cuando me lo dijeron. Ese día los médicos me dijeron: 'Usted tiene esto' y yo tuve que contarles a mis hijas. Se lo dije a la más grande primero y me dijo: 'Ay, mamá, no me dejes sola'", le contó a Mirtha con lágrimas en los ojos.