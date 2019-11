Empezaron las evocaciones a las bandas que sonaron en el primer Cosquìn Rock

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El bajista Micky Rodríguez y La que Faltaba recorrieron los temas de Los Piojos, en un segmento del homenaje de Cosquín Rock que se acerca a los clásicos de bandas que participaron en la primera edición del festival pero que ya no están en actividad.



Ante un público que lenta pero incesantemente ponía marco a la Plaza Próspero Molina, el ex bajista de Los Piojos interpretó clásicos de aquella banda como "Cruel", "Chac tu chac", "Fijate", "Taxi boy", "Fantasma" y "El balneario de los doctores crotos", entre otros.



Del mismo tenor es el número que después del show de Kapanga presentará Fernando Ruiz Díaz y que girará en torno de las canciones de Catupecu Machu, otra formación que participó en 2001 y que en 2017 se tomó un impasse.



En charla con Télam y sobre la primera edición de Cosquín Rock, José Palazzo, sentado en la sala de artistas, una habitación pintada de naranja que se encuentra debajo del escenario de la plaza, manifestó que "volver a la Próspero Molina es como volver al patio de la primaria".



Entre recuerdos, el cordobés expresó: "Teníamos un horno pizzero y Ricardo Mollo, Diego Arnedo, Ciro, todos comían de ahí porque el catering el general y lo único que había era pizza, pero un montón de gente se nos había colado y tuvimos que restringir la comida".



"En un momento Ricardo (Mollo) agarró una porción de pizza y la esposa del Perro, que era mi socio, se la sacó y le dijo: 'La comida es solo para los músicos' (risas) Era todo tan precario que es impresionante estar acá ahora", relata sobre una de las anécdotas que da cuenta de cómo creció esta experiencia que comenzó casi como una aventura.



Además de Las Pelotas, banda que estará en la vigésima edición del encuentro y que será la encargada de cerrar este homenaje al festival y a la ciudad, otro de los grandes shows de la tarde fue el de Palo Pandolfo & La Hermandad, que repasó canciones actuales pero también revisitó el legado de Los Visitantes.



Pandolfo recorre desde hace algunos años las rutas con La Hermandad, una nueva alineación desde la que no pierde la fuerza ni la capacidad de emocionar con clásicos como "Playas oscuras", "Estaré" y "Ella vendrá" al tiempo que da cuenta de cómo se reinventa sobre aquel sonido y sus trabajos más recientes.



Antes de que el sol se esconda detrás del escenario y el cielo anaranjado termine de bañar las sierras que forman parte del paisaje del festival, tocaron los locales Juan Terrenal, Los Navarros y Armando Flores.