Empezó la sangría en San Martín: Cinco jugadores no continuarán en el club

Los malos resultados en San Martín empezaron a hacer estragos, por lo tanto, la dirigencia comenzó a tomar decisiones y según se supo, existe la posiblidad que sigan habiendo novedades. En este caso, son cinco los jugadores que fueron desvinculados de la institución de Concepción.

La salida que más ruido hace, es la del arquero titular Juan Pablo Cozzani, el guardameta mendocino fue uno de los responsables de la derrota el lunes pasado ante Ferro, tras cometer errores garrafales cuando su equipo ganaba 2 a 0 y lo terminó perdiendo 3 a 2 en Caballito.

Ezequiel Denis

Además, Cozzani tuvo un cruce con los simpatizantes verdinegros en las redes sociales, donde no se bancó las críticas y salió a responder en una entrevista televisiva, “Son hinchas, pueden opinar libremente, tienen todo el derecho. Pero me preocuparía si me criticara gente del fútbol. Ahí trataría de ver qué me está pasando”, como haciendo mención de que el público no sabe de fútbol y sólo lo podrían criticar los que alguna vez jugaron.

El arquero mendocino decidió tomar la decisión de rescindir su contrato con el club, por lo tanto el técnico Facundo Villalba no podrá contar en los últimos 5 partidos con el arquero que fue titular en la mayoría de los partidos en la Primera Nacional, así que ahora se le abrirá la posibilidad al histórico Leonardo Corti de cuidar los tres palos.

El colombiano Jorge Zules Caicedo

Pero el de Cozzani no fue el único caso que dejará de ser jugador de San Martín, ya que otro que decidió rescindir su contrato fue Ezequiel Denis. Lo de Denis, fue porque el entrenador le había comunicado que no lo iba a tener en cuenta, por lo tanto decidió cortar antes de tiempo su vínculo con la institución.

Julio Ramírez

Esos dos casos fueron por motu propio, pero además, hay otros tres jugadores que la comisión directiva decidió rescindir el contrato por bajos rendimientos y porque no vienen jugado, al defensor colombiano Jorge Zules Caicedo, el defensor entrerriano Julio Ramírez y el delantero cordobés Ivo Costantino.

Ivo Costantino festejando un gol

En consecuencia, estos cinco jugadores ya no podrán estar este domingo cuando San Martín reciba en el estadio Hilario Sánchez a Tristán Suárez por la 30º fecha de la Primera Nacional a partir de las 16.00.