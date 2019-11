Empieza el juicio por la desaparición del docente y militante comunista Elvio Angel Bel

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El juicio oral y público por el secuestro y la desaparición del docente y militante del Partido Comunista Elvio Ángel Bel, ocurrido el 5 de noviembre de 1976 en Trelew, comenzará esta tarde en Rawson.



Elvio Ángel Bel tenía 38 años cuando fue secuestrado mientras atendía un comercio en pleno centro de Trelew y llevado a un Ford Falcon junto a su hijo, Pablo Manuel, de 8 meses, a quien dejaron luego en custodia de trabajadores de una planta pasteurizadora de leche con un cartel en el que consignaban su dirección para que sea entregado a su familia.



La instrucción de la causa fue caratulada como "Hermelo, Hernán Álvaro; Rodríguez Watson, Delfín Heriberto y Tito Nichols, sobre privación ilegal de la libertad agravada".



De los mencionados, Rodríguez Watson falleció, pero comparecerán Hermelo, ex segundo comandante del batallón de infantería de marina de la base Almirante Zar en esa época y Tito Nichols (77), quien se desempeñaba en aquella época como jefe del departamento de informaciones policiales.



Hoy se escucharán las acusaciones iniciales y un testimonio de la querella y luego seguirá, hasta el viernes, la ronda de declaraciones testimoniales.



El maestro fue secuestrado el 5 de noviembre de 1976 cuando se encontraba en el local comercial "Centro 25", ubicado en 25 de Mayo 111, pleno centro de Trelew.



Según se reconstruyó, Bel fue reducido en el interior del local en momentos en que su mujer, Hilda Fredes, se había retirado para ir a hacer un trámite, y fue sacado con su hijo para conducirlos a una planta pasteurizadora de leche ubicada sobre el acceso sur a esa ciudad.



Allí, los obreros recibieron sorprendidos a un bebé con un cartel identificatorio de parte de un hombre que concurría escoltado por otros "peinados a la gomina", según describieron luego.



Estiman que quien llevaba al niño era el propio Bel porque el bebé estaba tranquilo en los brazos que debían ser de su padre.



En manuscrito y con lápiz negro el cartel del niño decía: "Me llamo Bel, vivo en Monoblock 4 dto. F) -Pellegrini Norte y Costa Rica -Trelew- mi mamá me espera, llevame con ella".



Los secuestradores le ordenaron a los obreros que esperaran una hora antes de llevar al bebé a ese domicilio, tras lo que Bel y sus captores se fueron en el coche.



El bebé fue entregado por los obreros de la planta Juan Jungblut y Eduardo Pilar Figueroa a Nélida Bottino de Parisi, vecina de los Bel.



Su esposa, Hilda Fredes, luego buscó infructuosamente a Elvio Angel y radicó la denuncia con dificultades porque "estaba todo cerrado" y "las comisarías eran una tapera", según explicó en diálogo con Télam la principal querellante.



Así lo interpretó también el fiscal federal Fernándo Gélvez a la hora de hacer la instrucción pues consignó: "Trelew había sido liberada dado que los partícipes integraban las fuerzas de seguridad y armadas con jurisdicción: Policía Provincial, Ejército Argentino y Armada Argentina".



Angel Bel había nacido en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, el 20 de enero de 1938.



"Vino a hacer la conscripción a Comodoro Rivadavia y cuando pasó por Trelew decidió quedarse acá", recordó Hilda Fredes al dialogar con Télam.



Cuando Bel fue detenido estaba atendiendo un local de ventas de zapatos y no ejercía la docencia porque "cada tanto lo echaban del trabajo y subsistía haciendo esos trabajos alternativos", describió la mujer, a 43 años de la desaparición de su esposo.