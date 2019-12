Empresarios de fuegos artificiales presentarán un amparo por ordenanza que prohíbe la pirotecnia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Ezequiel Asquinasi, el titular de la Cámara Empresaria de Fuegos Artificiales, manifestó hoy su desacuerdo ante la prohibición en el uso y venta de pirotecnia sonora en Mar del Plata y otros distritos, y confirmó que presentarán en la Justicia un recurso de amparo, ya que nos les dejaron "alternativa".



A través de un decreto del Concejo Deliberante y tras el impulso del intendente Guillermo Montenegro, se prohibió en todo el partido de General Pueyrredón el uso y la venta de pirotecnia sonora, y estará prohibido utilizar todo tipo de fuego de artificio en la zona de las reservas y espacios verdes delimitados por el decreto.



“Lamentamos mucho que esto suceda, para nosotros la Justicia es la última opción, preferimos sentarnos y dialogar antes, pero aquí no ha quedado otra alternativa. Esto lo han hecho a menos de una semana de las Fiestas, cuando ya está todo vendido, y a menos de una semana te cambian las reglas”, indicó a radio Provincia de Buenos Aires.



En ese sentido, Asquinasi dijo que presentarán un amparo en la Justicia por la ordenanza y mencionó que “en Mar del Plata desde 2013 hay una ordenanza que restringe los productos de alto impacto sonoro. Participaron todas las áreas, se llegó por consenso a esa ordenanza, ya no estaban permitidos los productos de alto impacto sonoro".



"Entonces no es que no había normas, de todos modos está la posibilidad de cambiarla pero siempre con diálogo”, agregó



Asimismo, el empresario explicó que desde entonces "nunca hubo incidentes, los fuegos artificiales con atractivos turísticos, y a menos de una semana cambian las reglas".



Aseguró que cuando se da una prohibición como esta, se promueve "el mercado ilegal". "Controlar la venta es muy difícil o imposible, como en Bahía Blanca que está prohibido y no parece que está prohibido porque la gente sigue comprando" en esos mercados, comentó.



"Nosotros lanzamos una campaña junto a familiares de personas con TEA bajo el lema ’Elegí pirotecnia con más luces y menos ruidos’, es decir orientamos a que se compren productos de bajo impacto sonoro”, señaló el empresario.



Agregó que efectivamente, "algún tipo de ruido hacen los productos lumínicos pero hay algunos que buscan efecto de estruendo además de lo lumínico y otros que generan efecto que restringe a lo mínimo e indispensable el ruido".



Por otro lado, dijo que "la gente cada vez más se vuelca a estos productos” y menos a los que hacen mayor ruido, como las bombas de estruendo.