Empresarios y comerciantes chaqueños, preocupados por la presión fiscal

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de la Federación Económica de Chaco, José Luis Cramazzi, explicitó hoy la "preocupación" que existe en el sector privado a causa de la presión tributaria que padecen industrias y comercios, y reclamó a la provincia y al Gobierno nacional la ampliación de la base impositiva.



Cramazzi -en diálogo con Télam- dijo que “los empresarios y comerciantes piden la continuidad de la emergencia hídrica" en la provincia, al tiempo que plantean al Gobierno nacional que "necesitamos que la AFIP no nos embargue las cuentas corrientes”.



“La AFIP no baja ningún impuesto, solo se tiene el compromiso de que por un plazo determinado no va ejecutar o embargar una cuenta que es necesaria para que un comercio o un emprendimiento pueda seguir funcionando”, remarcó el empresario.



“Hoy está lloviendo en gran parte de la provincia y hay preocupación por lo que ocurre la zona más afectadas por las lluvias del año pasado que se produjeron en el Chaco y también las de Santiago del Estero, que bajan hacia nuestra provincia en dirección al río Paraná”, reseñó.



El dirigente empresario dijo que esta situación afecta a las comunas de Villa Ángela, Villa Berthet, San Bernardo, Coronel Du Graty, Santa Sylvina y Hermoso Campo, "donde ahora, como en 2019, se perdió prácticamente toda la cosecha de algodón”.



También “preocupa lo que ocurre en la zona de Las Breñas y Charata por que las lluvias que caigan en esos municipios se escurrirán hacia las localidades mencionadas debido al desnivel del terreno hacia la zona más perjudicada del Chaco productivo”, acotó Cramazzi.