Empresas de diversos sectores anunciaron inversiones por casi US$ 180 millones en Argentina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Cuatro empresas de los sectores de telecomunicaciones, energía, logística y desarrollo inmobiliario anunciaron hoy que invertirán casi US$ 180 millones en diversos proyectos que tienen en marcha en el país y que desarrollarán durante los próximos meses.



La inversión más voluminosa fue anunciada por la empresa Telecom, que desembolsará unos US$ 125 millones para el financiamiento de obras de capital, que incluyen "el despliegue de la red móvil 4G y la expansión de los servicios de banda ancha".



El dato fue informado hoy a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a través de una nota firmada por el responsable de Relaciones de Mercado de la empresa, Gabriel Biasi, en la que sostuvo que el desembolso forma parte de un préstamo concedido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que asciende a un total de US$ 300 millones.



En el rubro de energía, la empresa Biomasa Rojas informó la reactivación de dos proyectos de Biomasa a base de marlo y chala por un total de US$ 45 millones, luego de una "impase" de un año al suspenderse las líneas de crédito en 2019 "debido al contexto macroeconómico del país".



"La ejecución de este proyecto demandará una inversión del orden de los US$ 45 millones y ya existe un contrato firmado entre Biomasa Rojas y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA)", manifestó la empresa a través de un comunicado.



También detallaron que ya cuentan con el terreno en la localidad bonaerense de Rojas, la vigencia en los contratos de suministro de biomasa vigentes y que, una vez que consigan un nuevo socio, podrán activar la construcción de la planta para la que, calculan, requerirá "300 puestos de trabajo para los próximos dos años y luego, en el funcionamiento, unos 30 ó 40 puestos directos, más el triple de puestos indirectos, que brindarán distintos servicios".



Por su parte, la empresa de logística DHL informó que invertirá US$ 5.700.000 ($350 millones) en un nuevo centro de distribución y nuevas oficinas en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, nombrado "Parque Ciudad".



El desarrollo, informaron desde la empresa, cuenta con "más de 15.000 metros cuadrados y una capacidad total de 11.000 posiciones de pallets", lo que permitirá mejorar la logística de carga y descarga de productos "en línea con los mejores centros de distribución del mundo".



Por último, el desarrollador inmobiliario Haras del Sur anunció la construcción del "Paseo Comercial Haras del Sur", ubicado en el kilómetro 69 de la Autovía 2, en la localidad de La Plata, con una inversión de casi US$ 3 millones.



"Estará abierto a todo el público y abastecerá a los 12 countries ubicados a lo largo de la Autovía 2 entre los kilómetros 60 y 75, de todas las necesidades de consumo, desde las más básicas hasta las más exclusivas", aseguraron desde la empresa.