Empresas salen a recompran acciones propias por US$ 7,5 millones en el mercado de capitales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Tres compañías que cotizan en la Bolsa porteña realizaron en las últimas dos semanas compras y anuncios de adquisiciones de acciones propias en el mercado de capitales por unos US$ 7,5 millones, según comunicaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV).



Se trata de la petrolera Pampa Energía, la bursátil Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y la energética Transportadora Gas del Sur (TGS) que desde mediados de enero se vienen moviendo en la adquisición de papeles propios.



Pampa compró el viernes pasado 112.000 ADR, certificados de depósito de acciones en la Bolsa de Nueva York, equivalentes a 2,8 millones de acciones de la compañía, a un valor de US$ 13,846 cada uno, lo que representó un desembolso de US$ 1.550.752.



Esta operación realizada por la petrolera se sumó a otras tres que hizo en los últimos 15 días, con lo cual totalizó la compra de 362.296 ADR, equivalentes a 9.057.400 acciones, por los cuales pagó US$ 5.062.686.



Por su parte, TGS negoció el jueves pasado 132.000 ADR, correspondientes a 660.000 acciones de la firma, a un valor de US$ 6,37 cada uno, lo que significó una erogación de US$ 841.843,2.



En tanto, BYMA anunció que saldrá a adquirir acciones propias por hasta $ 100 millones, alrededor de US$ 1,6 millones al tipo de cambio actual, y ofertó un valor de compra de $ 280 por cada una.



La operación se realizará durante los próximos 60 días, con un límite de hasta 25% del volumen promedio de transacción diario.



En otro orden, la agropecuaria Cresud tiene previsto ampliar su financiamiento en el mercado de capitales, a partir de la colocación de obligaciones negociables que realiza hoy por US$ 20 millones que, dependiendo de las respuestas de los inversores, podría expandirse hasta los US$ 240 millones.



La semana pasada, la petrolera nacional YPF volvió a financiarse en el mercado de capitales local con una colocación de ON por US$ 164 millones, calificada por la empresa como “exitosa”, ya que la propuesta inicial era salir a buscar US$ 150 millones.