En 9 de Julio quieren reducir un 30% el sueldo de la planta política

Por la crisis económica que atraviesa el país, el intendente de 9 de Julio, Gustavo Núñez, presentó un anteproyecto en el Concejo Deliberante para reducir un 30% los sueldos de toda la planta política. Con el ahorro, más de $80 mil mensuales, busca aumentar la ayuda social que hoy otorgan.

En la actualidad Núñez cobra aproximadamente $80 mil, el presidente del Concejo Deliberante un 65% ($52 mil) y los demás ediles un 60% ($48 mil) respecto al sueldo del jefe comunal. Con la rebaja del 30% que pretende realizar el intendente de Juntos por el Cambio su salario quedaría en $56 mil, dejaría de cobrar $24 mil mensuales. El sueldo para el responsable del cuerpo legislativo sería de $36.400, resignando poco más de $15 mil, y para cualquier otro concejal $33.600, con una rebaja de $14.400.

Además del intendente y los cinco concejales, la planta política de 9 de Julio, está integrada por el secretario de Gobierno, el director de Obras, el director de Acción Social, el director de Servicios, la contadora y el subdirector de Deporte y el de Acción Social.

“Cómo pasa en varias comunas de la provincia, más del 90% de nuestros ingresos es destinado al pago de sueldos. Estamos un momentos duros, difíciles y la intención es aportar nuestro granito de arena para que, en conjunto, salgamos de esto”, le dijo Núñez a DIARIO HUARPE. Al mismo tiempo resaltó “es muy duro no poder llegar con ayuda a mucha gente que hoy nos está pidiendo colaboración”. 9 de Julio recibe cerca de $170 millones al año en concepto de Coparticipación.

El anteproyecto fue presentado por el jefe comunal el pasado 16 de septiembre y debería ser tratado por el Concejo en la próxima sesión.

“Con esta iniciativa que tomé muchos me han hecho pensar que estoy equivocado, me hacen sentir que este es el mundo del revés y mi intención es aportar desde mi lugar. No es demagogia, es un gesto en medio de una crisis económica que nos golpea a todos”, dijo Núñez y sentenció que “lo poco o mucho que ahorremos lo destinaremos a ayuda social”.