En Boca, todo indica que serán tres la listas para las elecciones del 8 de diciembre

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

A pocas horas del cierre de presentación de las listas de cara a las elecciones en el club Boca Juniors, se mantiene el panorama de tres listas que postularán candidatos al cargo de presidente y vice, a realizarse el 8 de diciembre en las instalaciones de la Bombonera.



El dirigente Christian Gribaudo se afirma como el postulante a presidente del oficialismo, en compañía de Juan Carlos Crespi (Alternativa Boquense), más allá de que hasta último momento el actual mandatario Daniel Angelici intentó que José Beraldi se uniera a ellos.



Gribaudo, de 46 años, llego al club de la mano de Angelici, fue funcionario de la gobernadora María Eugenia Vidal, y hasta hace un mes fue el secretario general de Boca.



La principal lista opositora la encabeza Jorge Amor Ameal, de 71 años, presidente del club entre noviembre de 2008 y diciembre de 2011 (cuando fue derrotado en los comicios por el actual titular, Daniel Angelici).



A pesar de varias reuniones realizadas en los últimos días, la gente que acompaña a Ameal no llegó a ningún acuerdo con el dirigente José Beraldi, histórico representante del núcleo Agrupación Boquense.



Ameal estará acompañado por el locutor y empresario de medios Mario Pergolini, y como segundo vicepresidente por Roberto Digón. Según todas las encuestas que se publican en los foros xeneizes a través de las redes sociales, hasta el momento Ameal encabeza los sondeos.



La tercera lista está encabezada por José Beraldi , quien tuvo contactos con el ofcialismo y con otros espacios de la oposición, pero finalmente (como en 2015) irá en lista propia junto con Rodolfo "Royco" Ferrari, ex vicepresidente primero del último ciclo de Angelici y hombre cercano a las peñas boquenses.



Algunas especulaciones sugieren que al no estar unidas las dos listas de la oposición esto podría favorecer de alguna manera a la fórmula Gribaudo-Crespi, como pasó en la últimas elecciones, donde -de haberse unido- Jorge Ameal y José Beraldi hubiesen superado a la encabezada por Angelici.



Las elecciones en Boca se realizarán el 8 de diciembre, de 9 a 18 en el estadio ubicado en Brabdsen 805, y están habilitados para votar 82.700 socios entre infantiles, activos y vitalicios.