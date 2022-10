En complicidad con su abuelo, Benjamín sorprendió a las mamás en su día

Todos los días Benjamín Barrientos llega hasta la casa de sus abuelos en Capital, mientras sus papás cumplen con sus actividades laborales. Ese tiempo juntos compartido forzó una relación abuelo- nieto, única, como la definieron sus padres. Este sábado, entre las tantas actividades que hacen juntos, surgió la idea de poner la pizarra que usa Benja para aprender, con un mensaje muy especial. "Día de la Madre, te regalo una por una sonrisa", y de manera inmediata, las mamás del barrio llenaron de sonrisas al pequeño.

Toda mamá que llegara con una sonrisa hasta las rejas de la casa de la familia Rojas, se iba a llevar uno de los plantines que don Mario fue armando junto al pequeño Benjamín de 4 años. "Nosotros lo dejamos todos los días en la mañana, mientras con mi señora vamos a trabajar. Ellos son muy unidos, la cantidad de horas que pasan juntos, provocó esa complicidad y que tomen la iniciativa, de la que Benja obviamente se prendió", dijo Javier Barrientos, papá del pequeño a DIARIO HUARPE.

En el hermoso jardin de Mario, colocaron el cartel que llenó de alegria al pequeño. Foto: Gentileza.

Sin esperar mucho, la sorpresa fue grande cuando varias mujeres cumplieron la ilusión del pequeño quien con mucho entusiasmo contó lo sucedido. "Cuando llegamos al mediodía a almorzar, él me decía "papá, vino una señora y le regalé una plantita y ella me regaló una sonrisa. Me regalaron muchas sonrisas", me contaba con alegría absoluta", explicó orgullo Barrientos.

Tras concluir la jornada de regalos, Benja le contó todo lo pasado a sus papás. Foto: Gentileza.

Sus padres lo definen como un niño muy bueno. "No es porque sea mi hijo, pero es un niño especial. Tiene uno de los mejores abuelos del mundo y estas cosas que comparten, son hermosas. Mario ama con locura a Bauti y dedica mucho de su tiempo a él. Van juntos a la finca, la pizarra que usaron para poner en el frente de casa, es la que usa mi suegro para enseñarle los números, las letras y dibujarle algunos animales", concluyó Javier.