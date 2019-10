En el 34 Encuentro habrá una "plaza abolicionista" de la prostitución para erradicar la trata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una "plaza abolionista" de la prostitución, con el fin de erradicar la explotación y trata de personas, se instalará durante el 34 Encuentro Nacional de Mujeres que se desarrollará el fin de semana próximo en La Plata. Se trata de la "Plaza Abolicionista Johana Ramallo", que funcionará el sábado, de 12 a 18 horas, dentro de otra plaza ubicada en las calles 19 y 51 de La Plata, con el objetivo de "denunciar los sistemas de trata y prostitución que hacen que cada día desaparezcan nuestras pibas", explicaron sus organizadores. La plaza abolicionista llevará el nombre de la joven de 23 años que fue víctima de trata de personas y femicidio hace 2 años en La Plata y durante esa franja horaria será escenario de muchas actividades que buscarán visibilizar la necesidad de abolir la prostitución y dar a las trabajadoras sexuales una respuesta integral que busque garantizarles su derecho a la salud, la educación y un trabajo, para que no sean explotadas ni víctimas de trata. El sábado se realizará en la plaza abolicionista una foto colectiva para reclamar Memoria, Verdad y Justicia por Johana Ramallo con la presencia de Marta Ramallo, mamá de la joven, que hoy participó de un rastrillaje en busca de los restos de la joven en la zona ribereña de Berisso, con resultado negativo. Luego se hará un mural colaborativo por la activista travesti Diana Sacayán, y la activista trans Lohana Berkins" y estará presente Graciela Collantes, representante de la Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos (AMADH). "Queremos abolir el sistema prostituyente que hace ganancias millonarias con la explotación sexual. nuestros cuerpos no son mercancías para uso y abuso se la masculinidad putera", se lee en un comunicado de las organizadoras, que remarcan que "la trata con fines de explotación sexual es el tercer delito más rentable, junto al tráfico de armas y drogas. Sin la masiva demanda de los prostituyentes no habría trata. Sin clientes las pibas no estarían desaparecidas para ser prostituidas. Sin Clientes Johana Ramallo estaría con nosotras". Johana Ramallo fue vista por última vez en una imagen tomada por la cámara de seguridad de una estación de servicio situada en las calles 1 y 63 de La Plata, en la que se la ve entrando a un baño ese mismo día, poco después de salir de su casa. En agosto de 2018, las pesquisas hallaron restos humanos en la zona de Palo Blanco, en la ciudad de Berisso, y un análisis realizado por peritos del Servicio Huella Genética de la Universidad de Buenos Aires demostró en abril de este año que pertenecían a Johana. "Ella no murió, la mataron. No fue sola y se descuartizó en un descampado, a Johana la descuartizaron y la tiraron al lado de un arroyo y lo único que pido es que encuentren a los culpables", sostuvo Ramallo.