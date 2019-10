En el centro del Ucraniagate, el hijo de Biden rechaza acusaciones de corrupción

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Hunter Biden, el hijo del potencial candidato presidencial demócrata estadounidense Joe Biden, negó las acusaciones de corrupción vinculadas a su trabajo en Ucrania lanzadas por el presidente Donald Trump, en medio de un escándalo que tiene al mandatario al borde del juicio político pero que también amenaza el capital político de su padre. En una entrevista con la cadena ABC difundida hoy, el hijo del ex vicepresidente Biden admitió que la celebridad de su padre le abrió muchas puertas como empresario, pero afirmó que tuvo "poco criterio" al aceptar empleos en Ucrania y China sin tener en cuenta las implicaciones para la carrera política de su padre. "¿Cometí un error? Quizás en el esquema general de las cosas. Pero ¿cometí un error sobre la base de una falta ética? En absoluto", aseguró Biden. Joe Biden fue vicepresidente de Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama (2009-2017), y ahora es el precandidato que mejor mide entre los demócratas que aspiran a enfrentar a Trump en las elecciones del año próximo. Hunter Biden dijo en la entrevista que no discute con su padre cuestiones relativas a su trabajo como empresario en el extranjero, y que el ex vicepresidente se enteró por los diarios de que había sido nombrado para integrar la junta directiva de la compañía de gas ucraniana Bursima en 2014. Aunque Hunter Biden trabajaba entonces como abogado en una firma de primera línea de Washington, dijo a ABC que "probablemente no" le hubiesen ofrecido el puesto en Burisma si no hubiera sido hijo de quien era hijo. "Creo que muchas cosas no habrían pasado en mi vida si mi apellido no hubiera sido Biden", señaló. Luego de la difusión de la entrevista, Trump dijo que Hunter Biden estuvo "muy mal" y que "Joe el Dormilón tiene grandes problemas". Biden se sumó a la junta directiva de Burisma cuando su padre, como vicepresidente de Obama, presionó al gobierno de Ucrania para que echaran al fiscal general del país por considerar que ese procurador no hacía lo suficiente para luchar contra la corrupción. Varios gobiernos europeos compartían las preocupaciones de Biden sobre el fiscal. Pero Trump y su abogado personal Rudy Giuliani han argumentado, sin mostrar evidencia, que Biden hizo echar al fiscal por temor a que investigara al dueño de Burisma y, por extensión, a su hijo. El actual fiscal general de Ucrania ha dicho que su oficina reabrirá todos los casos cerrados o desestimados por sus predecesores, incluyendo varios sobre Burisma, pero que no tenía información de casos a ser revisados que involucraran a Hunter Biden. El mes pasado, la oposición demócrata de la Cámara de Representantes abrió una investigación de juicio político contra Trump luego de que un informante de la inteligencia denunciara que el mandatario había pedido a su par ucraniano, Vladimir Zelenski, investigar a los Biden, durante una conversación telefónica mantenida en julio pasado. Poco después de la conversación, Trump suspendió la entrega a Ucrania de millones de dólares en ayuda militar, que solo desbloqueó cuando el Congreso expresó su alarma por la demora. Muchos legisladores demócratas creen que Trump abusó de su poder al pedir a un gobierno extranjero ayuda contra un rival político, y que esto amerita un juicio político. En la entrevista con ABC, Hunter Biden acusó a los adversarios políticos de su padre, incluyendo a Trump, de haber esparcido "una teoría conspirativa ridícula". "Di material a algunas personas muy poco éticas para actuar de manera ilegal y tratar de perjudicar a mi padre", señaló. "Ahí fue donde cometí el error", prosiguió. "Así que asumo toda la responsabilidad por eso ¿Hice algo incorrecto? No, de ninguna manera", añadió. Ayer, Hunter Biden dijo que renunciará a la junta directiva de una compañía de capital privado china. Este año dejó la junta de Burisma. "Me he comprometido a que no serviré en ninguna junta directiva ni trabajaré en ninguna entidad extranjera cuando papá sea presidente", afirmó.