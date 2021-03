En el Gran San Juan, donde hallaron más larvas del mosquito transmisor del dengue

El doctor Sergio Meli, director del Programa de Control de Vectores de la provincia confirmó a DIARIO HUARPE que en cinco departamentos de San Juan es donde más larvas del Aedes aegypti (mosquito transmisor del dengue) encontraron.

“Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Rivadavia y Capital son los departamentos donde más larvas hemos encontrado”, aseguró. “No obstante, y en menor medida también hemos encontrado en Pocito, Albardón, Caucete, San Martín; y en de los departamentos más alejados, solo en Valle Fértil”.

Cabe recordar que ayer la jefa del Programa Provincial de Control de Vectores, Liliana Salvá, aseguró en DIARIO HUARPE que en estos días se disparó un alerta debido al aumento del mosquito transmisor del dengue en la provincia y en ese marco, pedirán a los intendentes de estos municipios que comiencen con las tareas de descacharreo, desinfección y revisión de zonas.

Sin relajarse

Sergio Meli. Foto: Fundación Bataller.

Meli explicó que el equipo del programa comienza a trabajar fuertemente en campo en los meses de primavera porque, por lo general, en marzo-abril se presenta el pico; y dependiendo de las temperaturas, este se puede extender hasta mayo. “Es más, el año pasado tuvimos un brote a finales de mayo y por eso no nos podemos relajar", dijo Meli.

Según los especialistas, el aumento de la cantidad de mosquitos registrados en estos días, se ha dado por las lluvias que se presentaron hace unos días en la provincia; condición climática que en los próximos días continuará.

“Después de las lluvias pedimos a todos que revisen los patios y vuelquen toda el agua que encuentren acumulada en cacharros, botellas, macetas y demás porque si no la población de este mosquito aumentará”, dijo Meli.

El director del programa explicó que la presencia del mosquito no significa que vamos a tener dengue en la casa, pero si es necesario eliminarlo porque es el transmisor del virus.

“Siempre se confunde y es válido aclararlo, porque cada vez que se habla de dengue se pone la foto del mosquito y el mosquito no es el que tiene la enfermedad, es solo el transmisor. Los mosquitos no nacen infectados. El mosquito para poder transmitir la enfermedad tiene que haber picado antes a una persona enferma”, agregó.

Sobre la larva y el mosquito

La hembra del mosquito donde encuentra la posibilidad de criadero pone los huevos.

Por lo general se encuentran larvas en los bebederos de los animales, en los floreros, en los platos que están de bajo de las macetas, en los drenajes, en cubiertas de auto que acumularon agua de lluvia o en las canaletas de alrededor de los techos y rara vez en piletas de natación.

“Si el agua está limpia y bajo sombra es la condición ideal para criadero”, dijo Meli.

Datos a tener en cuenta

• Es la hembra de la especie la que se alimenta de sangre, ya que lo necesita para madurar los huevos antes de la ovipostura. Y no lo hace solo una vez, sino en los 20 días que viven.

• Si no hay una persona enferma previamente no hay transmisión. El mosquito no nace con el virus en sus glándulas salivales.

• La larva para desarrollarse necesita pocas cantidades de agua limpia.

• El mosquito vive dentro de las viviendas.

• Por su propia cuenta no puede volar más de 50 metros; por lo tanto se cree que ingresó a la provincia y se traslada en la misma en camiones y o demás vehículos.