En emergencia, el Gobierno suspende repatriación de miles de argentinos

En plena evolución de una crisis sanitaria, el presidente Alberto Fernández suspende la repatriación de argentinos varados en el exterior, a excepción de los mayores de 65 años. Esta medida afectaría a 10 mil viajeros, que eran mirados con recelo por las provincias ya que estaban preocupadas por la falta de cumplimiento de la cuarentena.

Este era un problema para el Presidente pero también para los gobernadores, aunque no lo decían públicamente. En la reunión del Consejo Federal de Salud, de este sábado, los ministros de cada distrito le advirtieron a Ginés González García que tenían dos preocupaciones: las personas que tienen indicación de aislamiento y no lo cumplen; y quienes llegan de viaje y no respetan los 14 días de aislamiento social obligatorio.

El Presidente puso fin a esa preocupación este miércoles durante una entrevista a Telefé, con una medida que será denostada por sector de la sociedad. "Hemos decidido no ingresar más gente. He pedido al canciller (Felipe Solá) que los ayude con recursos", anunció el jefe de Estado. Sin embargo, todavía no está definido si la Nación enviará algún giro a los argentinos varados en el exterior. "Estamos tratando de reglamentar solamente el ingreso de los mayores de 65 años", precisó el Presidente.

Alberto Fernández y sus funcionarios se habían mostrado enojados con los argentinos que viajaron al exterior los días previos a que decrete la cuarentena obligatoria. Nación se encargó de difundir que entre el 13 y 22 de marzo 20 mil argentinos abandonaron el país, principalmente a Brasil, Chile y España. Desde Cancillería estiman que la decisión afectaría a 10 mil viajeros.

El otro punto es que justamente la preocupación del Ministerio de Salud es la propagación del virus, que comenzó a raíz de quienes llegaron a la Argentina de países infectados por coronavirus. A modo de contener la pandemia, por ejemplo, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, habilitó hoteles para que los porteños que volvían de afuera cumplan la cuarentena obligatoria por 14 días.

Sin embargo, en las últimas horas el Presidente, junto con la Ciudad y la Provincia están más preocupados por generar espacios de aislamiento para la ola de infectados por coronavirus. O sea, ya trabajan para prevenir un escenario de emergencia. Por tanto, buscarán espacios para aislar a los casos positivos leves, de manera tal que no quiten plazas en los hospitales. De ahí que el martes por la noche, el jefe de Estado buscaba habilitar clubes, campings y hoteles sindicales para estos casos.

Es que el regreso de argentinos es un tema que desvela a más de un mandatario e intendente. Por ejemplo, desde anoche, la frontera de Iguazú con Brasil está en una puja por restringir el acceso a quienes vengan del país limítrofe. ¿El motivo? Para el Gobierno, Jair Bolsonaro no está atendiendo la pandemia y eso podría afectar a la Argentina a mediano plazo.

Fuente: El Cronista