En Inglaterra se rinden a los pies de Julián Álvarez: "¿Quién es Haaland?"

Luego de los seis goles ante Alianza Lima, Julián Álvarez sorprendió a todos en Inglaterra y es tapa de los diarios. El goleador de River Plate no sólo se quedó con la mirada de todos en el continente, sino que fue más allá de todo y, desde la Premier League, ya desconocen a Erling Haaland. Teniendo en cuenta que la "Araña" llegará al Manchester City junto con el noruego, los comunicadores hicieron una llamativa comparación.

La competencia que tendría Julián Álvarez con el jugador del Borussia Dortmund por un lugar en el equipo titular de Pep Guardiola sería grande. Todo parece indicar que el británico ganaría las apuestas, pero el argentino hace todo el mérito para que no sea así. “¿Quién es Haaland?”, fue lo que tituló The Sun, mientras que el Daily Mail redactó: “La Premier League no está preparada”. Llevándose dos pelotas a casa, el sudamericano llegó a todas partes.

Cabe resaltar que desde hace tiempo han llegado ofertas a los Citizens para quedarse con un préstamo por el argentino, pero, Ferrán Soriano, CEO del Manchester City, confirmó que se quedará en el elenco que dirige Pep Guardiola y que viene de ganar la Premier League. “Hemos tenido muchas ofertas de clubes para ceder a Julián Álvarez, pero no se va a ir. Hará la pretemporada con nosotros y se quedará. El Barcelona no estaba entre los interesados”, le dijo a The Sun.

“Es difícil porque hay un equipo que hizo una gran inversión (por el Manchester City) y se lleva a un diamante en bruto. Nosotros somos países exportadores de futbolistas, se nos han ido muchos en este tiempo y hemos intentado sobrevivir a esas partidas. Reemplazarlo no será fácil, no lo vamos a encontrar, hay que ser conscientes que muy posiblemente juegue octavos de la Copa y se vaya a su nuevo destino. Lo que llegue a pasar ya no depende ni de mí ni de lo que podamos hacer nosotros. Es así de simple”, indicó Marcelo Gallardo hace horas.

¿Cuándo se va Julián Álvarez?

Cabe resaltar que Julián Álvarez alcanzó los 51 tantos con la camiseta de River Plate, los que se dieron en 115 partidos oficiales. Así, persigue de cerca a Rafael Santos Borré, con 55, quien es el máximo goleador de la era Marcelo Gallardo. Pero, no está demás decir que la "Araña" aún tiene que estar presente en el arranque del próximo torneo local, como así también en el compromiso de Copa Argentina contra Barracas Central y en los octavos de final de la Copa Libertadores.