En la Argentina hay 34 Institutos de Formación Docente por cada millón de habitantes, según estudio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Más de 200 Institutos de Formación Docente fueron creados en la Argentina entre 2009 y el 2018, con un promedio de 25,6 por año, lo que representa 34 de estos establecimientos por cada millón de habitantes, una cifra muy superior a la de los países de la región en ese mismo período, según un relevamiento del Observatorio Argentinos por la Educación.



El crecimiento de los Institutos en diez años fue del 17,7 por ciento, y el sector estatal fue con 26,6% el que mas aumentó frente al privado que sólo lo hizo en un 5,5, siendo la provincia del Chaco, con 81,3 Institutos por cada millón de habitantes el territorio que concentra la mayor cantidad de estos establecimientos, de acuerdo al informe



"Tenemos un histórico exceso de la oferta de formación docente. Si tuviéramos la proporción de países vecinos deberíamos pasar de más de 1.500 a 200", afirmó al respecto Inés Aguerrondo, profesora de la Universidad Católica Argentina (UCA) especialista en educación.



Según el informe, entre 2009 y 2018 la cantidad de institutos de formación docente pasó de 1.298 a 1.528, y hay "34 unidades educativas por cada millón de habitantes, un promedio muy superior al de Chile (4), México (4), Colombia (2,3)"..



Al respecto, Aguerrondo dijo a Télam que "se gasta muchísimo dinero en cosas que no se necesitan" y añadió que "no hay gente bien formada para cubrir todos los puestos, lo que impacta en la calidad de formación que reciben los docentes".



El Observatorio detalló en su informe que entre el 2009 y el 2018 se crearon 230 institutos y que la oferta actual a nivel nacional se compone de 953 unidades educativas estatales (el 62,4% del total) y 575 privadas"



"La expansión del número de instituciones de formación de docentes en Argentina es una tendencia de largo plazo que no ha respondido a ningún tipo de decisión centralizada o coordinada sostenida en el tiempo", dijo por su parte Mariano Palamidessi, doctor en Educación y profesor en las universidades Torcuato Di Tella y San Andrés.



Y añadió que esa expansión "fue la respuesta no planificada a la decisión de llevar la formación de maestros desde las Escuelas Normales hacia la educación superior no universitaria a fines de la década de 1960".



Chaco, La Rioja y Catamarca son las provincias con mayor cantidad de institutos por cada millón de habitantes (81,3; 74,7 y 65,6 unidades por cada millón de habitantes, respectivamente).



En el otro extremo se encuentran San Luis, Río Negro y Santa Cruz (19,9; 19,0 y 14,0 unidades por cada millón de habitantes, respectivamente).



Las provincias donde más creció la oferta de formación docente en los últimos diez años son Chaco (+148,7%), Corrientes (+128,0%) y La Pampa (+63,6%). En ese período no varió la cantidad de institutos en Chubut y Río Negro.



Mientras que Córdoba (-6,5%), La Rioja (-3,3%) y Tucumán (-1,9%) tuvieron una reducción en su oferta.



"Tenemos que hacer un plan a 20 años que respete a la gente que trabaja en estas instituciones y que las sostiene lo mejor que puede", apuntó Aguerrondo, y consideró que "hay que dar tiempo, acreditar a las instituciones y ofrecer buenos retiros voluntarios para lograr 200 buenas instituciones".



Gabriela Azar, directora del Departamento de Educación de la UCA, dijo por su parte que "la gran mayoría (de los institutos) manejan lógicas obsoletas de organización y gestión institucional, no logran graduar en tiempo y forma, y no avanzan en investigaciones serias que contribuyan a su mejora continua".



Por su parte Estela Gómez, rectora del Instituto de Formación Juan B Justo y presidenta del Consejo que agrupa a los profesorados de la Ciudad de Buenos Aires, dijo a Télam que en esa jurisdicción "no hay un exceso de Institutos".



Y precisó que "hay muchos chicos que quieren ingresar a la carrera docente y no pueden por falta de cupos, lo que sí tenemos es una baja tasa de egreso ya que seguir esta carrera requiere un esfuerzo de todo el día y muchos por un problema económico al tener que trabajar no pueden terminar sus estudios".



En la Ciudad de Buenos Aires se aprobó una ley el año pasado para crear una universidad para la formación docente (Unicaba) que concentrara a los 29 profesorados de gestión estatal pero el gobierno porteño no la puso en práctica este año.