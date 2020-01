En la Argentina se extendió el ciclo de vida de las computadoras y de los celulares

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Empresas y usuarios individuales en la Argentina extendieron el ciclo de vida de las computadoras y de los celulares, más allá de lo recomendado por los fabricantes, ante los factores macroeconómicos que complican el acceso a nuevos dispositivos, según distintos analistas del sector privado.



"El parque de computadoras en la Argentina a fines del año pasado estaba en 23,5 millones de equipos", indicó el analista de mercado Alejandro Prince.



Agregó que en el caso de las computadoras "el ciclo de vida lo estamos estirando a casi ocho o nueve años", y que en el caso de los teléfonos móviles "se estaría estirando más allá de los cuatro años".



Al respecto, el presidente de PC Discount, Alberto Esswein, señaló a Télam que "el mercado argentino es particular", y explicó que "no tenemos un crecimiento sostenido, las altas tasas de interés y el tipo de cambio son factores que condicionan los procesos de reposición de parques informáticos".



El ciclo de vida ideal de una computadora no debería exceder los cinco años, según el uso que se le dé al equipo; y la lógica del mercado informático era que el mantenimiento de un parque de computadoras antiguas resultaba más oneroso que la renovación.



Según Esswein, cuya empresa se encarga de la recuperación de activos de IT, "con los años de experiencia que tenemos en el mercado de la Disposición de Activos de Tecnología de la Información (ITAD por sus siglas en inglés), podemos estimar que la antigüedad de los parques informáticos en Argentina es de tres a cinco años, en términos generales".



Aunque aclaró que "existen muchas empresas nacionales de gran envergadura que no tienen un proceso de reposición ideal; sostienen un parque informático por tiempos más prolongados de los convenientes, y sin un mantenimiento estable del parque".



El año pasado en la Argentina se vendieron menos de dos millones de computadoras, y según el estudio de Carrier y Asociados, las computadoras personales (sean de escritorio o portables) están presentes en el 91% de los hogares conectados, mientras que los smartphones están en el 100%.



"Esto indicaría no sólo que las PC actuales no están siendo renovadas a los ritmos de antaño, sino que tampoco son atractivas para aquellos hogares donde nunca las hubo", consideró el analista Enrique Carrier.



Señaló que la computadora pierde presencia de forma más importante en los hogares de nivel socioeconómico bajo y en los unipersonales.



"En los últimos tiempos, y con la masificación de otros dispositivos conectables en el hogar, el presupuesto se fue diversificando: el mayor crecimiento se registra en la tenencia de Smart TV, que subió siete puntos en el último año", aseguró.



Agregó que el "el promedio de dispositivos conectables por hogar resultó ser de 7,2 unidades (muy similar al año anterior), un valor que correlaciona tanto con el nivel socioeconómico así como con la cantidad de integrantes del hogar".