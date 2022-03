En los jardines del country, pensando sobre los dioses

¿Ustedes escuchan esos estruendos en la calle?... bueno, desde hace un tiempo largo, desde que ellos se fueron, asqueados, seguramente, de tantos mugrientos tirando piedras y reclamando por no sé qué estúpida igualdad, que hasta se habían armado, como si hubiesen tenido derecho a exigir lo que para esos no es ni será posible. Se tuvieron que ir, y los días y las noches ya no son las mismas. Se fueron, desde el general y los generales, hasta los muchachos que les ayudaban. ¿Qué más querían estos, les habían dado una tarea, y les pagaban bien...mirá, si a unos cuantos hasta un niño les dieron de regalo? Seguramente que hasta se habló que los vendían... “válgame dios” ...por favor...Después que ellos se fueron: la horda, el desquicio, la infelicidad...Salir de aquí, de este paraíso a comprar algo, en los mismos lugares donde entran y salen los negros y las negras, como si tuviesen el mismo derecho que uno...no son como uno. La salida del domingo es un poco más aliviada, menos mal que en la casa del señor, nosotros, tenemos los bancos que donamos, con nuestros apellidos grabados en los respaldos. Imagínate, con el poder y la transmutación de la bendición, que le estuviesen dando las hostias a cualquiera del pobrerío...desperdiciándolas, “válgame dios” ...por favor...

Salir a las calles...¡no, nunca!, se hace la nochecita y se llenan de hipis, ¡quedan todavía, esos!, desde aquella vez que nuestro emperador, mando a disciplinar los desnudos esos en Vietnam. Y bueno, se tuvieron que volver por el mal olor y el barro, ahí en medio de la selva donde viven y se reproducen esos indios...así es... “válgame dios”...por favor... Y ahora, hombres y mujeres grandes, desvergonzados, y niños, que van a ser iguales a ellos, seguramente, duermen en las calles, se echan donde se les hace la noche. Y no se puede caminar por las veredas, por el olor a carne sudada que invade cualquier calle de la ciudad. Pero, bueno, hay que tener un poco de paciencia, nomas, ya se está arreglando todo, de a poco...y los jardines de este lugar, algún día se juntaran con los jardines de los otros countries, y vamos a poder caminar descalzos, pisando pétalos de rosas ... “válgame dios” ...por favor. Bueno es una metáfora que uso, la he tomado de mis sueños. Lo que digo, es que se está cumpliendo, lo que entre líneas dicen los apéndices de la biblia...entre líneas... Ya están bajando los dioses y caminan entre nosotros. Bueno “bajando”, también es una metáfora, algunos suben desde sus lugares en la Tierra, de sus sótanos de hierro y hormigón armado, otros salen desde sus fábricas de felicidad...bueno, no está mal decir que “bajan”, si algunos van y vienen del espacio con sus naves. Más, aún, ya tienen lugares privados... ¡aposentos! en lugares recónditos del cosmos. ¡Qué bueno!, ¡que terrible fue esa prehistoria que se está diluyendo!.......hay que leer con sabiduría y obediencia, las entre líneas del libro sagrado...por algo fueron los únicos libros que no quemaron ellos, cuando estuvieron... ¡que injusticia que tuvieran que irse!......bueno: en ese entonces era “injusticia terrenal” ... “válgame dios” ...por favor. Ahora desde que los dioses, caminan por las aguas a la vista de cualquiera, eso de terrenal es una antigüedad, como tanto librito de mierda que escribieron, desde la envidia, los desposeídos... ¿Que será ahora de esos que les dicen “ateos”?.......estúpidos, que no creerían ni en su madre, seguro. Bueno: si saben leer, talvez miren algún diario, o la televisión.

Los dioses ya andan entre nosotros, se acabó eso: del cielo y de la tierra para quienes no somos ni geólogos ni astrónomos...¿a quién puede importarle, eso? Si los dioses ya andan entre nosotros...Miren, hoy salió esto en un diario: “Elon Musk desafió a Putin a un “combate cuerpo a cuerpo”, con Ucrania como premio” / “¿Acepta la pelea?”, publico en Twitter” ...

ya no hace falta leer entre líneas, menos mal...ya caminan entre nosotros ... “válgame dioses”...por favor.