En Plaza de Mayo, el Frente Piquetero ratificó el plan de lucha, pero, por ahora, sin acampes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las organizaciones sociales que integran el Frente Piquetero decidieron hoy continuar con un “plan de lucha, pero sin realizar, por ahora, acampes", hasta que el Gobierno cumpla “en su totalidad” con la aplicación de la Ley de Emergencia Alimentaria que fue sancionada en el Congreso, tras la realización de una asamblea en Plaza de Mayo. “Vamos a mantener el plan de lucha hasta que el Gobierno cumpla con la aplicación de la Ley de Emergencia Alimentaria y comience a entregar los alimentos que están comprometidos. Hay muchas demoras y estamos con una situación que es inexplicable”, sostuvo en diálogo con Télam Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, una de las organizaciones que participaron de la protesta. El dirigente explicó que voceros del Gobierno dijeron que el retraso en las entregas de alimentos para comedores de las organizaciones obedece a "problemas de logística y transporte”, pero afirmó que “los fondos existen y por eso no se justifican” las demoras. "Se trata de una ley que otorgó partidas extraordinarias que están asignadas. Creo que en el fondo, todos estos problemas se dan por una interna en el oficialismo. Hay sectores que consideran que atacar a los movimientos sociales le suma votos”, agregó. Las organizaciones sociales realizaron hoy cortes de calles y protestas en 20 provincias bajo la consigna "Contra el hambre, la pobreza y la desocupación". En el centro porteño, a partir de las las 10, se concentraron en Independencia y 9 de Julio y marcharon hacia Plaza de Mayo, donde resolvieron proseguir con las protestas y además pedirán “una reunión urgente con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. “Por ahora, no tenemos pensado realizar nuevos acampes en el centro porteño, pero seguimos atentos a cómo evoluciona la situación. Sabemos que estamos ante un Gobierno que se están yendo, pero queremos que nos dé una solución”, subrayó el dirigente. Belliboni reiteró el reclamo del Frente Piquetero pasa por “la "apertura inmediata de los programa sociales, duplicación del monto de los programas, y aumento y ampliación de los alimentos a los comedores populares". Las decenas de organizaciones que integran este Frente son, entre otras, el Polo Obrero, Barrios de Pie, C.U.B.A, Movimiento 29 de Mayo, bloque piquetero nacional y otras. “Seguimos movilizados también en función de lo que viene. El Plan contra el Hambre presentado por Alberto Fernández no resuelve la cuestión de fondo que pasa por generar trabajo genuino. Si se insiste con las recetas del FMI y se aplica otro ajuste para renegociar la deuda vamos a terminar como en Ecuador”, puntualizó.