En pleno verano, el frío de Frozen copó las salas locales

Allá por el 2013 estrenó una película de animación que caló en la cultura pop y se volvió la preferida de los más chicos "Frozen, una aventura congelada". La historia no es otra cosa que la reinterpretación de un cuento clásico de Hans Christian Andersen, “La reina de las nieves”. Pero Frozen es un fenómeno porque a pesar de haber sido estrenada hace 7 años sigue apareciendo en muñecas, mochilas, y cumpleaños.

Quizás por mostrar que una reina no necesita de un príncipe y que el amor no se trata de dependencia, la historia de Ana y Elsa o “las Frozen” como muchos las llaman, fueron un ícono en la década pasada.

Hoy la espera terminó y finalmente llegó la esperada secuela titulada Frozen 2. Pequeñas sanjuaninas y pequeño sanjuaninos fueron al cine para continuar con las aventuras de aquella mágica tierra.

En la cinta, Kristoff y Ana continúan juntos y Elsa es la reina sin rey de Arandelle hasta que extraños sucesos rompen la paz y hace que las hermanas se adentren en una nueva odisea, donde la identidad será uno de los pilares. No vamos a spoilear, pero adelantamos que en la cinta el reino de Arandelle se expande y vemos como el amor de hermanas es mucho más fuerte. Otro de los puntos a destacar es la evolucionada animación y un nuevo repertorio de canciones. No está el encanto que dejó “Libre soy” pero Olaf compensa y se convierte en EL personaje. Por último, prepárense porque la nueva mascota de Elsa se suma a la lista de reptiles encantadores y más de uno querrá a este tierno gecko. Sin develar demasiado, esta vez la película deja un mensaje ecológico que cada vez más cintas se atreven a dar. El resultado es una entretenida película familiar que no trasciende el género pero cumple con lo que vende.

PRECIOS Y HORARIOS

Cinemacenter 2D 15.50, 18.10, 20.30, 22.50 y funciones 3D 15.00, 17.20, 19.40, 21.50 horas. El precio de la entrada es de $200 en 2D y $210 de lunes a miércoles; la entrada general tiene un valor de $280 2D y $290 3D.

En CPM Cinemas las funciones 2D son a las 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00 horas y las 3D son a las 16.45, 18.45, 20.45, 22.45 horas. De lunes a miércoles las entradas cuestan $230 3D y $220 2D, la entrada general para los otros días es de $250 2D y $270 3D.

En Play Cinema las funciones 2D son a las 15.50, 17.35, 19.35, 20.20 y 21.35 horas, las funciones 3D son a las 16.30, 17.00, 18.20, 19.00, 21.00, 22.20 y 00.20 horas. El valor 2D y 3D de lunes a miércoles es de $220 y $230 respectivamente y el resto de los días las funciones 2D $285 y las 3D $295.