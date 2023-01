De acuerdo a estadísticas internacionales, aproximadamente el 90% de los padres sordos tienen hijos oyentes. Mientras que en Argentina, de acuerdo a datos de 2018, la discapacidad auditiva representa 18% de las discapacidades. En este tipo de casos, la Lengua de Señas Argentina (LSA) es el sistema de comunicación de elección en personas con hipoacusia.

Los hijos oyentes de padres sordos muchas veces son considerados bilingües y biculturales por volverse en oportunidades intérpretes y mediadores culturales de la Comunidad Sorda. Pablo (17) y Delfina Chiconi (13), son hijos de Daniel (43) y Romina Torassa (38), una pareja con hipoacusia, que decidió contar su historia de vida a DIARIO HUARPE, la de crecer en un “mundo silencioso” siendo hijo de sordos y comunicarse con “señales del corazón”.

El mayor de los hermanos hizo referencia a un posteo muy emocionante que realizó en su cuenta de Instagram, donde intentó contar parte de su historia de vida. “Lo que me inspiro hacer ese posteo, es que sentía una mochila pesada. Todo el tiempo intentaba ocultar lo que sentía, ocultar que mis padres son sordos por una vergüenza”, explicó el joven de 17 años.

Fue así como decidió “desahogarse” en sus redes sociales para poder sacarse una “mochila pesada” con la que había cargado durante muchos años. Según sus palabras, desde que tiene uso de razón se comunica con sus padres mediante Lengua de Señas y por este motivo, fueron “millones” las veces donde tuvo que enfrentar miradas estigmatizadores por parte de la gente o comentarios maliciosos por parte de algún compañero de la escuela. En esa misma línea, Pablo comentó una anécdota muy particular que comparte junto a sus padres cuando iba al jardín o a la primaria.

“Yo veía como los padres de mis compañeros eran diferentes, porque básicamente escuchaban. Mis papás no, y yo tenía que usar señas para hablar con ellos. Un ejemplo que me acuerdo siempre es que cuando íbamos en el auto, para que yo le pueda contar mi día y las cosas, él me tenía que ver. Entonces hablábamos cada vez que frenábamos en un semáforo, algo que dos personas que no sufren de hipoacusia lo pueden hacer de una manera más sencilla”, relató.