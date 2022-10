El crimen de una mujer en una villa de Santa Lucía quedará sin culpables y sin condena. A siete meses de la muerte de Fabiana Cabrera, la fiscalía, que investigó su caso, determinó que la sospechosa y vecina de la víctima, Yanina Alderete, mató en defensa propia tras ser atacada por varias personas.

Por tal motivo, esta semana, habrá una audiencia en Tribunales denominada audiencia de sobreseimiento. Allí el fiscal de la causa, Francisco Micheltorena, pedirá que Alderete alias "La Porteña" sea liberada de culpa y cargo tras concluir con su investigación que la mujer actuó bajo legítima defensa. Varios motivos llevaron al funcionario judicial a llegar a esta definición, según informaron fuentes judiciales a DIARIO HUARPE.

El homicidio de Cabrera de 31 años ocurrió en marzo en el asentamiento Río San Juan. En medio de un episodio que fue confuso para los investigadores, Alderete le clavó un puntazo a su vecina Cabrera en medio de una pelea y esta se desplomó y murió.

Personal de Criminalística en la escena del crimen. Foto archivo DIARIO HUARPE.

Pero con el paso de las horas y los días, las cosas empezaron a estar más claras. A la conclusión que llegaron los investigadores fue que la pelea fue iniciada por la víctima Cabrera, que no solamente incitó a pelear a “la Porteña” Alderete, sino que pidió a sus conocidos que filmaran el momento en que ella le iba a dar una lección a su vecina.

Por otra parte, la Unidad Fiscal de Investigación Delitos Especiales determinó que en el momento de la agresión que terminó en muerte, la acusada estaba con su hijo con retraso madurativo y menor de edad. Al igual que su madre, el niño también fue atacado.

Entre las conclusiones, a las que llegaron los investigadores, estuvo la forma brutal en la que atacaron a la sospechosa. La víctima atacó a su vecina con una faca, un cuchillo de fabricación casera, mientras que una hermana de ella le tiró a la mujer de 40 años un ladrillo que le partió la cabeza. Tras ser detenida, Alderete asistió a la primera audiencia ante un juez con la cabeza totalmente vendada.

Francisco Micheltorena, el fiscal de la causa. Foto archivo DIARIO HUARPE.

Para el equipo de fiscales de Delitos Especiales, Alderete se defendió con una punta más pequeña que la faca, aparentemente un cortapluma o una lima. El arma homicida jamás fue encontrada.

La mujer de 40 años estuvo detenida por varios meses en el Servicio Penitenciario Provincial: de marzo hasta junio, cuando recibió el beneficio de la prisión domiciliaria. Desde un principio, la defensa de Alderete planteó que la mujer no podía estar encerrada en la cárcel debido a un grave problema de salud, pero la jueza Verónica Chicón no le otorgó la excarcelación a raíz de que no se habían presentado la documentación necesaria para acreditar esto.

Finalmente, a partir de esta semana, será otra la situación judicial de Alderete que se encuentra a un paso de quedar libre del delito de homicidio simple y recuperar a pleno su libertad tras el hecho que seguramente marcó su vida.

Desde el asesinato, los familiares de Cabrera pidieron justicia en varias oportunidades, marchando a Tribunales. La medida de sobreseimiento puede ser apelada por ellos a través de un abogado que lleve la querella.