En qué invertirá 9 de Julio los $573 millones del Fodere

El fondo que surge de la masa coparticipable y que debe ser destinado en su totalidad a la ejecución de obra pública ya está a disposición de los jefes comunales. Qué harán.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Las obras que se harán en 9 de Julio con el Fodere. Imagen. 

El Gobierno de San Juan destina $17.119.856.207 millones de pesos a los municipios de la provincia para la ejecución de obras, a través del Fondo de Desarrollo Regional (FO.DE.RE). Este monto representa un incremento del 289% respecto al año 2024, cuando se distribuyeron $4.389.322.316, marcando un fuerte impulso a la inversión pública local.

Al departamento de Iglesia, que es comandado por Daniel Banega, le tocó en esta oportunidad $573.515.182,95 los cuales serán destinados para la puesta el cierre perimetral de playones deportivos (Las Chacritas, Villa Fiorito, Alto de Sierra, La Majadita).

