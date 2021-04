En qué tiempo se generan los anticuerpos tras la vacuna contra el Covid: la opinión de expertas sanjuaninas

Hace cuatro meses se inició en el país la campaña de inmunización de la población estratégica para reducir los casos de coronavirus. Sin embargo, la segunda ola modificó los planes e hizo que las autoridades sanitarias difieran la colocación del refuerzo y solamente se inocule con una dosis a las personas contempladas en los grupos de riesgo. DIARIO HUARPE habló con las infectólogas sanjuaninas Rosa Contreras y Jimena Boccardo, ambas profesionales reconocieron que las personas deben cuidarse luego de ser vacunadas.

Las médicas dijeron que el organismo comienza a generar anticuerpos contra la enfermedad recién a los 14 días de colocada la primera dosis. Por eso pidieron a los inoculados seguir con los cuidados para evitar contraer la enfermedad en ese tiempo. Boccardo contó que “lo que se busca con la vacuna es generar anticuerpos neutralizantes. Mientras más joven y menos enfermedades se tenga, la vacuna tendrá más efectividad”.

Por su parte, Contreras sintetizó que “las vacunas no son curativas ni tampoco impiden el contagio, lo que sí aminora es la posibilidad de que sea más severa dentro del organismo y ocasione la muerte”. La profesional también coincidió en que la dosis tiene más efectividad con respecto a la edad y a las patologías preexistentes.

“La efectividad depende no tan solo de la vacuna, sino del huésped”, contó Boccardo.

¿Se logra la inmunidad de rebaño con una dosis?

Contreras mencionó que la aplicación de una sola dosis genera “algo de inmunidad, pero no es completa”. La jefa de Infectología del Hospital Marcial Quiroga sostuvo que “es preferible tener al menos una dosis y no ninguna aplicada”. Además, mencionó que para lograr la inmunidad de rebaño hace falta el 70% de la población inoculada con el cronograma completo.

Boccardo alegó que con un solo componente se “tiene una inmunidad parcial, pero de esa manera se llega a más personas para frenar el avance de casos”. La médica dio tranquilidad a los que esperan la segunda dosis y les dijo que la política actual consiste en un diferimiento de tres meses, pero cree que se cumplirá con su colocación. De acuerdo a eso contó que ya las personas van generando esa inmunidad con la aplicación de una dosis.

“No se pierde esa inmunidad adquirida por la primera dosis. La medida es tendiente a generar que más cantidad de personas reciban al menos un componente”, realtó Boccardo.

Variantes del Covid y combinación de dosis: ¿Se puede?

Contreras dijo que, en principio, no pueden combinarse las dosis de distintas firmas para inocular a una misma persona. Sin embargo, dijo que estructuralmente podría hacerse de acuerdo a que la producción de la primera y su refuerzo sea el mismo y no como la rusa (Sputnik V) que, por ejemplo, tiene dos componentes distintos para ambas aplicaciones.

La profesional del Marcial Quiroga precisó que las vacunas que actualmente tiene el país (Sputnik V, AstraZeneca / Oxford, Sinopharm) solamente dan batalla a la primera cepa de coronavirus, es decir, la que se conoció en China a finales del año 2019, aunque aseguró que pueden tener algo de cobertura con respecto a las variantes nuevas que aparecieron (Río de Janeiro, Manaos, California, Reino Unido).

Boccardo fue más específica y señaló que “falta más tiempo para estudiar y saber si estas vacunas atacarán las nuevas variantes”. Con respecto a la vacunación aseguró que “la recomendación era no combinarlas por pedido de los laboratorios productores de la vacuna”.

¿Testeo antes de vacunarse?

“No tiene sentido”. Así lo precisó Boccardo. La médica contó que hacer un test de antígeno a una persona antes de colarle la vacuna “es imposible” porque primero se pierde el test de diagnóstico que se necesita después para hacer los bloqueos de contactos estrechos y no sería operativo por una cuestión logística.

“Colocarse la vacuna cursando la enfermedad no la hace más grave”, explicó, aunque dijo que no es lo ideal. La profesional recomendó no asistir con síntomas previos porque se pueden confundir con los que generan las vacunas.